Nu Skin全新極地植萃系列護膚品 簡單4步增強肌膚修復及適應力

Nu Skin 推出全新極地植萃護膚系列，主要成份為生長於極地氣候的植物萃取物，系列共有14項產品，為不同膚質用家提供最適合的產品，方便用家搭配出最貼合個人需要的組合，由潔膚、爽膚、修護和滋潤簡單4步即可增強肌膚自身的修復及對環境的適應能力，全方位改善肌膚問題。（查詢：http://www.nuskin.com）

系列的主要成份為極地的植物萃取物，包括紅景天、鹿草根、刺五加、白樺茸和鱗葉卷柏等成分，它們具有適應極端氣候的特質，而這生物自我調節功能用於護膚品中能幫助肌膚適應周遭的變化，增強肌膚對會加速衰老的自由基、污染或壓力等等的適應性和抵抗力，讓皮膚保持最佳狀態。部分成分更有保存水分及耐受不同酸鹼值的特性，適合任何pH值的肌膚。

潔面產品

面部清潔可算是肌膚保養最重要的一環，阻止毛孔堵塞、發炎等一系列皮膚問題，而今次系列共推出3款潔面產品，適合所有膚質。

DAY AWAY 卸妝潔膚水是溫和的免沖洗的潔膚水，適合所有膚質，有效去除一整天的污垢、油脂及化妝品。潔膚水賦含Micelles分子，以其快速、方便有效的清潔功效而聞名，卸妝潔膚水特別添加Clean Formula – 蘊含天然保濕劑（如 PCA鈉）、甘油及丙二醇，以保持肌膚柔軟、光滑及保濕。卸妝潔膚水一抹拭淨且無需沖洗，適合不清楚自己膚質又想快速完成卸妝的人。

DAY AWAY 卸妝潔膚水（$300/250ml）

HYDRACLEAN 柔潤潔膚乳是款溫和的無皂潔面乳，有效清潔肌膚同時保護肌膚的天然水分屏障，適合中性至乾性肌膚。其溫和配方注入舒緩複合物、白池花籽油及生物自我調節植物萃取，有助滋潤和舒緩肌膚，讓肌膚感覺潔淨、舒適，看起來充滿活力健康。

HYDRACLEAN 柔潤潔膚乳（$279/150ml）

混合至油性肌膚則適用TO BE CLEAR清爽潔膚啫喱，強效泡沫凝膠配方溶解阻塞毛孔的污垢，而不會奪去天然肌膚水份。秘訣在於成分中的氨基酸潔淨因子可深層清潔毛孔，同時，盈潤養護配方可幫助肌膚舒緩、修護及鎖水。

TO BE CLEAR 清爽潔膚啫喱（$279/150ml）

爽膚產品

在清潔肌膚後，該選用合適的爽膚水，以再次清潔肌膚並確認肌膚沒有殘餘物質，恢復表面的酸鹼值、調理角質層，使肌膚更好地吸收保養品。系列中的爽膚水採用兩種不同配方，配合不同膚質的用家。

IN BALANCE 平衡柔膚水幫助中性至乾性肌膚的用家平衡肌膚油脂，回復最理想pH值。柔膚水成分中的金縷梅有效鎮靜肌膚、舒緩不適、收細毛孔等，配合保濕強效配方，加入乳酸桿菌發酵物、蘆薈、PCA 鈉及透明質酸鈉等成分，加強肌膚天然水份屏障，令皮膚感覺清爽。

IN BALANCE 平衡柔膚水（$236/150ml）

HERE YOU GLOW清爽淨膚水非常適合混合至油性或痘痘肌。配方經仔細調配，含有水楊酸有助清除痘痘黑頭，預防新的痘痘形成，改善肌膚問題，亦加入獨特的羥基酸混合成分，使您的肌膚感覺柔軟、光滑、健康及更顯光采。

HERE YOU GLOW 清爽淨膚水（$236/150ml）

修護產品

一但外出肌膚就難以避免受到灰塵等物質污染，日積月累下令肌膚難以回復幼嫩的狀態。而活肌特效修護液成分萃取自可存活於極端環境下的可生物自我調節植物，有助肌膚抵禦及加強適應日常壓力，如熬夜、忙碌生活及城市污染，並輔助肌膚的夜間恢復過程，不論環境如何變遷，肌膚亦可保持最佳狀態。

修護液採用智能HydraFlex 配方，能形成一層柔軟、輕薄的保護膜，保護肌膚免受有害環境影響及管理肌膚水分，於乾燥時引入水分，並防止水分蒸發；於潮濕或熱的時候隔開外界水分。且同時具備親水性及親油性特質，能自動適應不斷變化的環境，按需要引進水分同時預防水分蒸發，令肌膚處於合適的水潤度並持續感覺柔軟舒適。

CELLTREX® ALWAYS RIGHT活肌特效修護液（$815/30ml）

滋潤產品 (日間)

潤膚為日常護膚的最後一個步驟，而肌膚對日間或晚間所需的保濕功能也有所不同，極地植萃護膚系列特意區分日間滋潤防護及集中保濕修護兩種產品線，共五款產品，各自有不同質地及功效，完美貼合不同用家的須要。

DAY DREAM 抗光水潤乳液質感有如絲般的柔軟，輕易推開均勻捈抹。含極地植萃複合物及防光害抗氧化配方，有助減少壓力、污染、自由基、藍光及紅外線對皮膚的影響，延緩肌膚老化。其中的薑根萃取物更有助均勻膚色、深度滋潤肌膚，令肌膚整日看起來充滿活力。抗光水潤乳液還提供全面的防曬保護，使用後立即重現光澤肌膚，適合每朝使用。

DAY DREAM 抗光水潤乳液（$443/50ml）

DAY DREAM 抗光水潤乳霜任何環境之下，均有助保持肌膚水潤柔軟，產品採用極地植萃複合物及藍光、紅外線過濾配方，有助保護肌膚抵禦紫外線、藍光、紅外線及其他環境壓力源的傷害。亦針對使肌膚衰老的自由基特別加入紅沒藥醇和維他命 E 幫助舒緩、滋潤及保護肌膚。每天早上使用作為保護屏障，從根源阻格無形傷害。

DAY DREAM 抗光水潤乳霜（$443/50ml）

滋潤產品 (全日)

THIRST FIX 全日清爽保濕啫哩不含油分且具有極地植萃複合物，抵禦及加強肌膚適應環境壓力源。同時，獨特的仿生物保濕複合物將模擬肌膚中的天然肌膚元素，提供持久的保濕功效，捈抹後有一股清涼和清爽感，超輕薄、迅速滲入肌膚，完美適合乾渴肌膚。另外，草本貓須萃取物有助於舒緩肌膚不適，平衡因壓力引致的多餘皮脂，讓肌膚重現健康光澤。

THIRST FIX 全日清爽保濕啫哩（$586/75ml）

DEW ALL DAY 全日柔滑保濕霜含蘆薈、開心果油和維他命E等物質，能舒緩、軟化、撫平並全天侯提供水分，使您的肌膚全日保持最佳狀態。同時，極地植萃複合物可以幫助您的肌膚適應，從而每一次都可以更好地恢復過來。

DEW ALL DAY 全日柔滑保濕霜（$522/75ml）

全日潤澤保濕霜可提供強效水分，而不感到黏膩，保持肌膚柔軟水潤和散發光澤達24小時之久。含吳茱萸果萃取物改善肌膚光澤和明亮度，全日潤澤不油膩。同樣採用極地植萃複合物，有助抵禦及加強肌膚適應環境壓力源，為了水潤肌膚而設。

MOISTURIZE ME 全日潤澤保濕霜（$586/75ml）

定期護理產品

在日常護膚外，定期的重點深層清潔及修護同樣重要，一星期兩至三次的修復步驟能重點解決較頑固的肌膚問題，深層補水、清理面部雜質，重現年輕肌膚。

SPA DAY水療煥顏面膜採用極地植萃複合物製成，注入仙人掌和松樹萃取物，長效幫助肌膚保持水潤和光采。此外，水潤配方可將肌膚上的水分鎖住，減少乾燥並賦予肌膚健康光澤。當天氣乾燥、需要額外的保濕時，即可使用。每週使用2-3次，每次約10分鐘，即可長效補水。

SPA DAY 水療煥顏面膜（$379/100ml）

BRIGHTER DAY 輕柔磨砂乳可以清除死皮細胞和阻塞毛孔的雜質，使您的肌膚光滑亮麗。當中採用雙重功效配方，使用石榴酵素幫助鬆脫死皮細胞，天然去角質礦物質則將死皮細胞從肌膚中去除，結合酵素和物理性去角質可以更有效地清除死皮細胞，同時不傷害肌膚。另外，磨砂乳加入極地植萃複合物和蘆薈，滋養和舒緩磨砂後的肌膚。

BRIGHTER DAY 輕柔磨砂乳（$300/100ml）

CELLTREX® ALWAYS RIGHT活肌特效修護面膜有助放鬆肌膚並補充肌膚所需。面膜注入了極地植萃複合物，幫助肌膚從壓力、污染和獨特環境的影響中恢復並提高適應力。而面膜的乳液含有乳木果油和龍舌蘭提取物，可提供保濕的作用，同時舒緩和鎮靜肌膚。