懸疑片《釀魂》8.24上映 盧瀚霆唔錫身拍動作場面 幸獲姜大衛指點照顧

由黃永峯監製，新鋭導演岑嘉彥首部執導懸疑戲《 釀魂 》，由盧瀚霆、姜大衛、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡、袁澧林、林耀聲主演，已定於8月24日上映。故事講述盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡飾演的四人前往島上一個隱世村落－赤坎村。村上渺無人煙，只得頹垣敗瓦，唯剩釀酒場裡的一對父女－由姜大衛及陳紫萱飾演的華哥與小晴。天色由昏入夜，意外接連發生，島嶼被一片弔詭氣氛籠罩。

盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡等人困於渺無人煙的赤坎村，

作為主角的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）透露《釀魂》懸疑走向的背後，原來亦有動作場面，絕不簡單！AL表示：「這部電影雖然是驚慄片，不過片中卻有很多動作場面，而且場景近乎全部在戶外，充滿泥濘和灰塵，而很多場面都在惡劣場景下拍攝，在頗危險的情況之下進行。」而AL卻相當幸運，得到前輩姜大衛提點應付動作場面調度，回想與John哥的動作戲大表值得，他笑指：「其中一場給John哥打倒，被他拖行回家。那場戲的戲服裡面，只是放了一塊紙皮，幸好John哥相當照顧我，擔心我被地面的石頭和樹枝弄傷，加上工作人員都做足安全措施，因此拍攝效果很滿意。」

姜大衛、陳紫萱飾演父女「華哥」與「小晴」。

姜大衛與盧瀚霆有對手戲

除了得到前輩加持，今次亦有連續合作兩部電影的陳紫萱做拍檔，AL爆二人私下話題不斷，在現場近乎零交流。AL在片中與John哥、紫萱兩父女結下不解緣，AL笑指：「今次是第二次跟紫萱合作，相比《假冒女團》以喜劇形式去演出大感不同，上一次拍攝期間都是嘻嘻哈哈渡過。而拍攝《釀魂》的時候，無論是用膳或者拍攝以外的時候，大家都近乎不會聊天，尤其有幾場，我跟紫萱都需要有情緒化的演出，那幾場特別感受到大家的默契，只有一個眼神，已經知道大家在醞釀情緒，因此今次拍攝反而沒有太多交流和聊天。今次我覺得我和紫萱帶出了不同的一面讓觀眾看見。」

為醞釀情緒，曾合作的盧瀚霆和陳紫萱二人減少交流。

而首拍懸疑劇情片的AL，在《釀魂》遇上新晉導演岑嘉彥（Kelvin），AL形容對方一個字－「靚」，AL指的「靚」是導演對畫面的細緻和認真：「第一次和Kelvin合作，是一個很開心的經歷，拍攝前已經聽聞過Kelvin所有作品都是很「靚」，美術感特別重，充滿藝術氣息。」