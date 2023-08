淺水灣 the pulse｜Fill n’ GO x 英皇國際 全港首個智能自助裸買Green Corner 「走塑」其實很簡單！

全港首個24小時智能自助裸買站 Fill n’ GO ,首度進駐淺水灣灘畔商場 the pulse,攜手合作打造首個夏日限定的 智能自助裸買 Green Corner ,除了帶來Fill n’ GO最新發佈的「The Living Care Machine」,同時設置環保藝術品「Fill n’ GO X the pulse Go Eco Now」,打造集環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的夏日好去處!

Fill n’ GO 智能自助裸買 Green Corner

24小時智能自助裸買站Fill n’ GO由本地初創環保科技公司Greenology Group Limited研發,旨在將智能科技糅合裸買概念,將環保意識融入日常生活,實踐永續環保理念。今個暑假,Fill n’ GO帶同「The Personal Care Machine」及「The Living Care Machine」進駐英皇國際旗下商場the pulse,聯手打造首個夏日限定智能自助裸買 Green Corner,提供個人護理用品外,亦關心你的家居衛生,將「走塑」版圖擴展到家居衛生用品!

即日起至8月31日,大眾只需攜帶「Fill n’ GO 專用智能環保樽」到Green Corner,便可以加入「走塑」行列!透過簡單的操作方式及以八達通付款,便可以在一分鐘內輕鬆購買個人衛生用品和家居清潔消毒用品,每次消費都能減少使用一個膠樽,減少不必要的塑膠包裝。

「The Living Care Machine」

Green Corner售賣的個人衛生用品和家居清潔消毒用品,來自本地小眾品牌 minus,標榜全香港製造、成份純天然,產品蘊含多種具抗敏、抗氧化及舒緩功效的植物成份,對皮膚炎症有幫助;此外,產品亦不含致敏防腐劑,安全無刺激,其天然成份可於大海中自然分解,保護海洋生態環境,不會對環境造成污染。

而首次加入Green Corner的「The Living Care Machine」,亦會售賣minus旗下的 Pure Living純淨日常家居清潔用品,五款新品成份同樣天然,含天然酵素天然植物殺菌成分,除了不會對環境造成污染外,亦通過認證適合有寵物或嬰孩的環境。

數千個膠樽打造環保藝術品

除了於Green Corner買到清潔用品,Fill n’ GO 亦特意以回收膠樽拼湊成環保藝術品— 「Fill n’ GO X the pulse Go Eco Now」寓意一同捨棄膠樽,為環保出一分力!英皇國際除了提供場地,成為首家與Fill n’ GO合作試行Green Corner Pop-up的地產商外,英皇集團副主席楊政龍先生更到藝術裝置打卡及放置膠樽,一同承諾齊齊「走塑」。

楊政龍表示集團非常重視關注綠色環保議題,希望透過是次合作,一方面支持本地的科創企業,同時履行對環境可持續發展的承諾:「未來我們會陸續在旗下商住物業放置Fill n’GO的裸買機,全面推廣實踐『走塑』綠色生活。」

免費派發鋁樽及洗手液

Fill n’ GO更會於三個週末在Green Corner免費派發Fill n’ GO鋁樽及洗手液,希望今夏大家到沙灘享受陽光的同時,可以到Green Corner體驗24小時智能自助裸買站、並為Go Eco Now加入自己的膠樽,齊心承諾 Plastic No More!

Fill n’ GO鋁樽及洗手液

Green Corner 部分產品資訊

Ocean Care海洋加護配方 – 寧神時光蔗糖沐浴露 港幣 58 元 (500g) Ocean Care海洋加護配方 – 甜潤蔗糖潔手液 港幣 48 元 (500g) Natural Essential 森林配方 – 活力清香西柚沐浴露 港幣 29.9 元 (500g) Natural Essential 森林配方 – 清爽水漾青蘋果潔手液 港幣 19.9 元 (500g) Pure Living 純淨日常 – 天然瞬潔濃縮衣物洗護液 港幣 58 元 (800g) Pure Living 純淨日常 – 毛孩友善 天然酵素全護潔地寶 港幣 128 元 (700g)

*500g試用價港幣 88 元

Fill n’ GO X the pulse 夏日限定智能自助裸買 Green Corner

日期:即日至2023年8月31日

地點:香港淺水灣海灘道28號 the pulse 戶外中庭

Fill n’ GO 鋁樽及洗手液派贈活動