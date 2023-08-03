IKEA 進駐太古城中心 佔地近14,000呎＋新店美食廊獨家動物造型包

IKEA 正式進駐太古城中心！作為港島東新店，IKEA太古規劃及訂購中心以家庭生活、家居收納及可持續發展為主題，佔地近14,000呎，同樣設立不同專區，為顧客推介最佳收納方案、客飯廳、工作區域、睡房及兒童家品等，協助居住在港島東的市民作出最佳的家居規劃。另外，店內亦有可持續發展專區，讓各位帶來不同的環保生活靈感。當然，也不少得人氣瑞典美食廊及美食站，提供多款食材和小食！

IKEA 全新太古規劃及訂購中心以家庭生活及家居收納作為新店主題，透過多個以東區住宅做藍本的示範區域及收納用品專區，展示客飯廳佈置、睡房佈置及各類家居擺設，提供家居設計概念及貯物頭緒。

店內示範空間以東區住宅為藍本

新店提供最低價及再創低價，多款傢俱以優惠價發售。

新店設有自助規劃點，提供傢俬設計軟件，購買傢具前先用簡單易用的軟件設計夢想客廳、完美辦公室或衣櫃儲物組合，創意組合不同色彩、款式、尺寸與佈置，成就夢寐以求的設計。

兒童專區

兒童區備有公仔打卡牆，是拍照的好機會。

新店打造的「可持續發展」專區內的傢俬及家品均符合綠色生活和可持續發展概念，如 LED 燈飾、以天然物料和可再生物料生產的床上用品等，並帶來有助減少浪費、節約水電和垃圾分類的實用家品。

兩款全新 KNÖLIG 鎖匙扣；$12.9/個

巨型吉祥物打卡

新店吉祥物「太古猩」將以高達2.3米「巨大化」形象坐鎮，「太古猩」穿上一身 IKEA 員工制服，歡迎大家光臨新店。屆時將由8月11日至9月10日，於太古城中心內現身，各位不妨跟它一同打卡！

新店吉祥物「太古猩」

限時夾公仔活動

由8月11至30日，連續三星期，凡於太古規劃及訂購中心消費滿$100，即可獲得夾公仔機會，有機會夾走首次登場的心心匙扣、猩猩鎖匙扣、IKEA鯊鯊捲尺等。每位顧客及每張收據每天只限獲得3次夾公仔機會，先到先得，送完即止。

限時夾公仔活動

美食站獨家食物登場

IKEA鯊鯊包向來富有人氣，而由8月5日至31日起，美食站更會陸續推出新品，包括BLÅHAJ 鯊魚造型鯊鯊包、猩猩包及FABLER熊仔造型小熊包，賣相相當可愛。

左起：朱古力餡猩猩包（8月5日起供應）、番薯餡鯊鯊包（8月24至31日供應）、香芋餡熊仔包（8月18日起供應）；每件$8

新店有現成麵包出售

飲品和零食一應俱全

宜家家居 太古規劃及訂購中心

正式開幕日期：8月11日

營業時間：1100-2100（周一至日及公眾假期）、開幕當日開店時間為1230

地址：太古城道 18 號, 太古城中心地下 020A 及 1 樓 104-105 號舖

IKEA 網站： https://www.ikea.com.hk/zh