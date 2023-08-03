法國嬌蘭Guerlain｜古天樂赴法國受保育小島 體驗養蜂工作 宣揚蜜蜂保育及可持續發展

古天樂近日獲法國嬌蘭Guerlain邀請，前往法國烏埃尚島參與品牌的新品發佈活動。除了在景色優美怡人的世外桃園體驗殿級蜂皇系列全新推出的蜜護日霜及晚霜外，古仔亦在晚宴上與品牌代表及嘉賓互相交流環保議題；其後又化身養蜂人，深入了解養蜂工作及蜜蜂保育，他笑言今次寓工作於娛樂：「一直都好想嚟，但係之前做嘢夾唔到時間，今年終於有呢個機會！」

古天樂體驗養蜂工作

近年於香港甚少進行戶外運動的古天樂把握機會，踩上一輛放滿鮮花的單車，在海浪聲和微風的陪伴下漫遊烏埃尚島，欣賞綠油油的草地與壯麗的景觀。其後古仔換上綉有其英文名Louis的養蜂裝束，在當地專業養蜂人的帶領下體驗養蜂人的日常，更拿起充滿黑蜂的蜂巢合照。脫下一身裝備後，Louis隨養蜂人到製作工場，品嘗新鮮的蜂蜜，過程中亦了解到把珍貴的黑蜂蜂蜜製作成殿級蜂皇系列的過程。

在一整天的養蜂體驗中，古天樂更有感保育的重要：「非常多謝Guerlain嘅邀請，俾咗我呢個特別體驗，又踩單車又養蜂，同養蜂人了解咗好多蜜蜂嘅生活同蜜蜂面對緊嘅危機，所以我都更加明白到保護呢個大自然同埋蜜蜂嘅重要。」

踏足Guerlain發源地爲新品進行拍攝 護膚先補濕後修護

古天樂與Guerlain合作多年，今次首次去到Guerlain發源地法國：「今次終於可以嚟法國呢個受保育嘅小島 拍攝，真係好難得。下次我要嚟烏埃尚島拍戲，可以直接搵呢度嘅島⺠幫手申請喇！」被問到日常護膚心得，古仔亦不吝嗇分享保持潤澤緊緻肌的秘訣：「先保濕後修護就係我嘅Tips，用殿級蜂皇精華爽膚水保濕先，然後再用最新嘅蜜護日霜同晚霜修護。」尤其這次旅程需要乘搭⻑途飛機，古天樂因此特別選用蜜護日霜和晚霜，加强修護效果。

遊走浪漫之都 參觀Guerlain香榭麗舍大道總店

行程最後一日，古仔被邀請前往位於香榭麗舍大道的Guerlain 總店，欣賞展覽 ʻChère Eugênie…’ 以Bee Bottle為靈感與11位國際女攝影師合作，展出攝影師對Guerlain 標誌性Pierre-François-Pascal 香氛創作的詮釋作品。展品之豐富令古仔目不暇給，也一一細味：「造工好精緻啊，好似藝術品咁，無論係香水本身 定係個樽都好多心思，好有質感。其中第一支香水原來仲解決咗當時皇后偏頭痛問題 ，成就品牌嘅誕生，好厲害。」

身處浪漫繚繞的城市，四處都是撲面而來的藝術氣息，漫步街頭亦別有一番風味。緊密的行程過後，一身黑色休閑⻄裝、戴上太陽眼鏡的Louis把握時間遊覽巴黎的大街小巷，欣賞古今建築，飽覽唯美風光。