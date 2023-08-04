Tatcha 全新煥采絲滑緊緻精華 不含A醇高效減淡皺紋

想抗皺的女士們一定有聽聞過A酸、A醇，雖然維生素A的確可以令肌膚緊緻、減淡皺紋，但若不注意使用量就會有嚴重副作用，容易使肌膚乾燥緊繃泛紅，甚至脫皮、脫屑，肌膚看起來更暗沉、細紋亦更明顯，須長期使用才能漸漸好轉，脆弱的敏感肌更是難以承受。而Tatcha就推出較溫和親膚的The Silk Serum煥采絲滑緊緻精華，以小紅莓提取物及海茴香代替A醇，並加入絲綢蛋白為肌膚補充水分，讓肌膚高效回復柔軟、平滑、有光澤。

Tatcha團隊研發出最高效的溫和抗皺配方，精華蘊含「高效抗皺雙重植物萃取」，升級再造超級水果小紅莓提取物及海茴香替代A醇的主要抗皺成分，為肌膚補充膠原蛋白，同時提升肌膚細緻度並舒緩受刺激的皮膚。另外，團隊亦對絲綢進行深入研究，發現絲綢蛋白有助為肌膚補充水分、鎖水，撫平細紋，讓肌膚回復彈性。精華還採用HADASEI-3TM專利複合物，揉合秋田米、宇治綠茶及沖繩紅海藻，富含氨基酸，有效煥活水潤透亮的健康肌膚。（查詢：https://hk.tatcha.com/）

Tatcha The Silk Serum 煥采絲滑緊緻精華（ $860/30ml）

高效抗皺雙重植物萃取與HADASEI-3TM專利複合物的結合，加上絲綢蛋白，讓精華擁有媲美A醇抗皺能力，卻比A醇親膚，同時帶來7大功效，擊退皺紋同時改善緊緻度、均勻膚色、提升光澤、補充流失的膠原蛋白、保濕滋養同時改善泛紅，帶來如絲綢一般緊緻亮澤的肌膚質感。