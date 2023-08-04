酒店自助餐2023丨愉景灣酒店自助晚餐 任食海鮮/炭燒美食+送炭燒西冷牛扒

酒店自助餐2023丨夏季已經過了大半，氣溫依舊相當炎熱，但又想念三五知己一同去燒烤的感覺。大嶼山 愉景灣酒店 推出全新夏日海鮮炭燒美食自助晚餐，讓大家與朋友歡聚一堂閒聊，共同分享大廚即場用純正炭火燒的美食，還有冰鎮海鮮與各款夏日甜品，一邊涼冷氣一邊BBQ，更可享4大夏日精選禮遇。

4大精選禮遇包括免費指定精選紅白餐酒、啤酒、果汁免費任飲、周五至日供應炭燒烤全豬、每位成人贈炭燒西冷牛扒一份、設Kids Corner小童自助餐區。除了美食外，餐廳內的裝潢亦非常有氣氛，採用開放式的佈局和互動式的廚房，並以原木為材料，營造雅致舒適的感覺。同時亦採用落地大玻璃窗，客人們可以邊享受炭燒美食與海鮮邊欣賞廣闊的海景，非常有露營的感覺。現時還可以看到太陽西下的美麗景色，亦可以在星空下邊聽海浪的聲音邊喝美酒，愜意地渡過周末。另外，餐廳還設有4款夏日冰涼飲品，如椰青及迷你西瓜特飲供加購，瞬間如同置身外國。（查詢：https://www.aubergediscoverybay.com/zh-tw/offers/summer-refresh-seafood-and-grill-buffet-dinner）

炭燒烤全豬

每位成人可獲贈炭燒西冷牛扒一份

指定精選紅白餐酒、啤酒、果汁免費任飲

香港愉景灣酒店夏日海鮮炭燒美食自助晚餐

日期︰即日起至8月27日

時間：18：00-21：30（按餐廳實際情況而定）

價錢：成人$538、小童$323（周一至四）；成人$688、小童$413（周六、日及公眾假期）

備註：另收加一服務費

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

查詢：(852) 2295 8299

訂購網址：Cafe bord de Mer & Lounge