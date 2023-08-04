名勝世界壹號郵輪香港往高雄 9月出發3日2夜第2位$1

自年初各地開關後，港人「報復式出走」乃是人之常情的事。常說在香港上班所需的交通時間足以走台灣一轉，假如有機會讓你乘坐遊輪前往台灣，你又會有興趣嗎？由即日起至8月18日晚上11時59分，「 名勝世界壹號郵輪 Resorts World Cruise」推出由香港出發往高雄澎湖優惠，除了有$940起2日1晚單程外，更推出3日2晚第2位$1及第3至4位3折優惠。

名勝世界壹號郵輪共13層高，排水量達75,338噸、共有928間艙房、載客量達近2,000位，是全亞太區航速最快的郵輪。郵輪共有18間餐廳及酒吧，當中包括多間免費餐廳如麗都自助及燒烤餐廳、中菜廳「百味軒」、星夢餐廳，提供多元化餐飲體驗。

露台客房（適合3-4人入住）

近日名勝世界壹號郵輪推出優惠，2日1晚單程航線 $940起 （費用已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅和$250/位港務費及稅項）。另有3日2晚逢周三出發皇宮套房 買1位送3位優惠 （費用已包括遊輪雜項費用及旅遊業議會 0.15%印花稅和$500/位港務費及稅項），最平$1,599；由即日起至8月30日，預訂9月出發之內側客房、海景客房、露台客房專享 第二位$1 、第3至4位3折，4人入住內側客房每人平均$2,160。（詳情請瀏覽：https://bit.ly/3OpLTSO）

星座劇院會舉辦招牌現場表演

羅馬泳池：提供熱水浴、現場樂隊表演等

海鮮燒烤餐廳

VR 探索館