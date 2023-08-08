Canada Goose首推運動鞋Glacier Trail 兼顧防水與透氣

加拿大冬季服裝品牌 Canada Goose 首次推出運動鞋系列Glacier Trail，集合功能、時尚及創新技術於一身，特別注重性能和保護，採用創新防水與透氣材料製成，提供最佳功能，適合任何季節及配搭任何造型。

Glacier Trail運動鞋採用時尚透氣的防水HDry®膜、橡膠皮革保護套和耐用的橡膠鞋底，鞋底特別設計多方向紋路，配合喇叭形鞋跟增加了與地面的接觸面積，確保可在最惡劣的地形與天氣下保持最佳的抓地力、穩定性及舒適度。另外，俐落的流線型設計具備100% 透氣的超細纖維鞋墊提供高品質溫度調節特性的內在功能細節，保持足部乾爽舒適，輕盈透氣同時有高性能的保護支撐和緩衝作用，夏季經常進行戶外活動的人必備。（查詢：http://www.canadagoose.com/）

低筒及高筒款式均提供360 度支撐性的 Lacing System 設計和彈力衣領覆蓋腳踝，高筒上的拉鍊讓你在任何活動中也能保持舒適感與保護力，滿足現代探險家對時尚、舒適、保護和穩定性的需求。運動鞋的外觀則以風吹雪堆的圖案設計為主，採用優質的絨面革和皮革製成，鞋型纖薄低調，有多種中性色可選擇，方便搭配出不一樣的運動風格。

Glacier Trail 低筒女裝波鞋（$4,000）

Glacier Trail 高筒女裝波鞋（$5,000）

Glacier Trail 低筒男裝波鞋（$4,000）