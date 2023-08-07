富豪九龍酒店自助餐限時半價！任食冰鎮海鮮＋港式懷舊美食 每位低至$208

富豪九龍酒店雅廊咖啡室 自助餐 半價！最近酒店聯乘港鐵推出港鐵主題「又玩又食」自助餐半價，讓食客可以邊嘆香港經典美食之餘，也能體驗輕鐵遊戲區及退役輕鐵或地鐵主題打卡點 ，成人每位低至$208。另外也有 「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐，任食海鮮、肉眼扒、羊髀、避風塘炒蟹，成人每位低至$401，明日（8月8日）中午12時起開搶。

「香港製造・經典滋味」乘港鐵主題「又玩又食」自助午餐，以冰鎮海鮮(青口，螺及蜆)、沙律、刺身及壽司揭開序幕，而主題自助午餐更有帶你回味香港經典的懷舊蝦多士、生煎包、南乳脆雞、避風塘炒蝦、港式豉椒炒蜆、港式芝士焗豬扒飯及羅漢齋等。熱湯區除中西熱湯，咖啡室還提供了港式碗仔翅。中西熱葷有由印籍廚師主理的泰式香茅烤魚、巴東牛肉及泰式蒸鱸魚等。甜品方面就兒時回憶朱古力噴泉配鮮果及棉花糖、香滑豆腐花，另備一系列精緻甜品。

「香港製造・經典滋味」自助午餐

至於「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐，就有多款西班牙沙律包括海鮮沙律、辣肉腸沙律及牛油果西班牙火腿沙律。熱葷區則有西班牙海鮮飯、西班牙傳統Tapas 包括蒜香蝦、紅酒燴西班牙辣肉腸、薯仔蛋批、西班牙牛肉丸、脆香魷魚、蒜香蘑菇等。烤肉區供應紐西蘭肉眼及紐西蘭羊髀或露絲瑪莉烤雞等，以及多款熱蕈美饌，其中有避風塘炒蟹、港式豉椒炒蜆、古法炆蘿蔔牛腩、鮮菇扒鴨掌、羅漢齋、南乳脆雞及古法蒸魚等香港經典滋味美饌。甜品區必試打卡必備西班牙甜品系列，包括有西班牙油條伴朱古力醬、西班牙杏仁蛋糕、西班牙巴斯克蛋糕等。每位送芝士焗龍蝦一隻，連獨家送啤酒汽水無限暢飲。

「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐

每位送芝士焗龍蝦一隻

「香港製造.經典滋味」x 港鐵「又玩又食」自助午餐

快閃優惠：周一至五成人每位$208、小童每位$153；周六至日成人每位$247、小童每位$192（已包括加一服務費）

時間：1200-1430

「西班牙美食狂想」x 港鐵「又玩又食」海鮮自助晚餐

快閃優惠：周一至五成人每位$401、小童每位$274；周六至日成人每位$417、小童每位$302（已包括加一服務費）

時間：1830-2130

預訂期：8月8日中午12時至8月14日晚上11時59分

用餐日期：8月9日至9月30日

地址：尖沙咀麼地道 71 號富豪九龍酒店雅廊咖啡室

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