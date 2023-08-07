鍾培生拳賽記招｜霍哥否認夾宣傳 歡迎加蔥做對手

由鍾培生舉辦的《培生擂台無敵盃2023》，將於2023年11月舉行，今次焦點為邀請到前「微辣」藝人霍哥(霍俊邦) 與多年來形象插水的周永恆對決。今（7日）記者會上，「如常」地出現兩位參賽者打大出手的火爆場面，霍哥與周永恆初則口角，繼而推撞、互摑，鍾培生站在中間分隔不果，兩人互相揮拳，倒地扭打作一團。

霍哥否認互毆是夾宣傳

由於鍾培生每次舉辦活動都總有不少火爆鏡頭，所以有不少網民質疑二人開片同樣是宣傳之舉，事後霍哥在限時動態否認︰「夾乜鬼宣傳，我都成個人騎咗喺上邊，佢唔拍我放手就繼續㗎啦，一係落雨，一係鎖。真係當佢傻嘅咩，唔好咁幼稚，打埋啲爛仔交，12月大家練好再打過。」

霍哥又指「發晒癲」的明明是周永恆，但當時人人都只顧將他抱緊。

歡迎加蔥做對手

早前微辣前經理人阿晶自殺離世，離世前寫下遺言控訴曾被公司上下欺凌，大批網民湧入微辣藝人如佩男、思男、六毫子、加蔥及多多等的社交平台留言聲討，加蔥、霍哥亦先後宣 退出微辣。在記者會上， 霍哥被問到會否因阿晶事件影響備戰心情，他回應當然會有，「但係學鍾生話齋，No bullshxt，Let‘s go。」

如果加蔥有意出賽，霍哥會否與對方對打？他回應：「邊個做我對手都無任歡迎。」