人氣烤肉店Bingle Bingle到港 主打列車送餐/必試宫崎A5和牛肉眼蓋/韓牛前腿肉

人氣空中列車烤肉店 Bingle Bingle 最近由內地來港，於荔枝角開設香港首間分店，以科幻風配韓式烤肉及環球食材，讓客人可以於「列車內」體驗各國美食。餐廳提供多款烤肉套餐，也有單點小食、飲品和甜品，更設7款醬汁讓客人先行調出最適合自己的味道！

Bingle Bingle設計由橙色和金屬色融合而成，裝潢加入宇宙科幻元素設計，店內以列車為參考設計，並設有路軌貫穿各個座位，充滿未來感。餐廳主打韓式烤肉，客人經手機點餐後就可以欣賞由列車盛載烤肉套餐送到面前，絕對是打卡必備環節。除卡位外，餐廳亦設一人燒烤爐，即使獨自一人也不覺尷尬。

餐廳以橙色和金屬做主調，富有科幻感。

客人點餐後，食物會由列車送到面前。

餐廳精選多款不同套餐，重點推介車輪泡菜五花豬肉卷，另還有韓牛前腿肉、宫崎A5和牛肉眼蓋、雞爽肉等，亦可以追加海蝦、日本大扇貝、雞髀菇、日本甜番薯等。餐廳特設7款醬汁蘸料讓食客自行將烤肉調味，當中包括Bingle自家秘製燒肉醬汁、香草蒜蓉燒肉汁、芝麻沙律醬、韓式辣椒醬、香辣蘸料、黑胡椒、玫瑰海鹽。

餐廳主打一人韓式烤肉，有多款套餐及單點食品，同時也可追加各款肉類。

必試人氣套餐推介

Bingle 套餐（$68/125g）：車輪泡菜五花豬肉卷配生菜、泡菜、蒜片，另配韓式涼菜；五花豬肉卷以秘製韓國泡菜汁醃製多個小時，放入烤爐每邊燒1分鐘即可！

人氣牛肉三拼套餐 ($128/150g ；$178/250g)：包括美國牛五花、肩胛牛柳、美國牛小排配白飯、韓式牛肉雜菜湯及韓式涼菜。



1++韓牛日韓極上套餐（$198/150g、$288/300g）：含有韓牛前腿肉、宮崎A5和牛肉眼蓋、宮崎A4和牛三角腩配白飯、韓式牛肉雜菜湯及韓式涼菜。

單點配料

左起：海蝦（$28/2隻）、日本大扇貝（$38/2隻）

日式紅豆味鯛魚燒（$25/4件）

Bingle Bingle

時間：1100-2230

地址：九龍深盛路8號碧海藍天AEON荔枝角店地下L002號舖(北門超市入口)

電話：2382 8890

IG：https://www.instagram.com/binglebingle.hk/



