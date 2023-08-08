山頂纜車限時優惠 包來回車票、飲品、博物館門票 最平$134/位

講到俯瞰香港美景的最佳位置，當然非山頂莫屬。雖說山頂是遊客必到景點，但作為生活於香港的你，有時抽空欣賞一下都市的景色，讓自己可以放鬆一下，當一天遊客去了解香港更多也不錯。 山頂纜車 是全球著名及歷史最悠久的纜索鐵路之一，早前換上全新面貌跟大家見面，大大提升訪客的體驗。即日下午3時起就有山頂纜車來回套票連同凌霄閣摩天台 428 入場劵、Tram View Cafe 薰衣草 Latte等套票買一送一，最平每人低至$134/位！

山頂纜車承載現代經典設計概念，全新第6代纜車以更大的載客量迎接遊客，更配備煥然一新的總站和升級設施，沿途能夠俯瞰香港的迷人風景。 （營業時間07:00-22:00）

凌霄閣摩天台428是香港最高 360 度觀景台，白天與夜晚都有不同視野，擁有全香港無死角的觀景。(營業時間周一至五 10:00 – 21:00；星期六、日及公眾假期 08:00 – 21:00)

山頂凌霄閣

Tram View Cafe 位於中環䌫車總站附近，是一間充滿經典設計風格的餐廳，亦是全港唯一能清楚看到纜車經過的特色餐廳。店內大玻璃窗可欣賞纜車駛過畫面，加上歐陸風擺設及設計，成為人氣IG打卡熱點。(營業時間：11:00 – 18:00)

Tram View Cafe

山頂 GO Museum 聯乘推動藝術多元平台 Artube，推出全新沉浸式科幻藝術體驗 「The Muse of Dreams / 夢裡沉思」。展覽以本地設計和藝術元素作為創作靈感，帶大家進入數碼虛擬世界遊走和回憶當中，當中「天涯旺角」引領觀眾走進過去的西洋菜街，懷念當中影像回憶。(營業時間：周一至四11:00 – 18:30；星期五至日及公眾假期 11:00 – 20:00)

【快閃限量搶 – 買一送一】Chill 好味薰衣草 Latte 漫遊套票

價錢：$268/2 位 ，平均$134/位 (原價$396/2 位)

詳情：費用包括太平山頂纜車來回車票、凌霄閣摩天台 428 入場劵、Tram View Cafe 薰衣草 Latte 一杯

【快閃限量搶 – 買一送一】山頂 GO Museum X Artube 漫遊套票

價錢：$394/2 位 ，平均$197/位 (原價$872/2位)

詳情：費用包括太平山頂纜車來回車票+凌霄閣摩天台 428 入場劵+Tram View Cafe 薰衣草 Latte 一杯+山頂 GO Museum 門券

優惠詳情

預訂期：即日起下午3時至8月14日日上11時59分

使用日期：8月9至8月31日

購買網址：請按此