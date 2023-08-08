新城台慶音樂會2023 雲集張敬軒/林家謙/馮允謙/林奕匡/李幸倪等歌手｜訂閱新城會籍可獲線上直播通行證及Meta 12元宇宙會員禮遇

為慶祝新城知訊台成立15週年， COOL清涼水呈獻《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》將於8月26日(星期六) 在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，這場音樂盛會邀請了張敬軒、林家謙、馮允謙、林奕匡，還有特邀歌手李幸倪、特別嘉賓雲浩影和區子琳參與演出。現時只要訂閱新城會籍，即可獲贈音樂會的線上直播通行證，以及 Meta 12 元宇宙會員禮遇！

新城台慶音樂會2023 歌手雲集 星光熠熠

這次音樂會請來四位唱作人張敬軒、林家謙、馮允謙及林奕匡首次合唱多首經典唱作歌曲，他們四位亦會在音樂會上演唱他們各自的第一首唱作歌曲，機會份外難得！

新城知訊台已於6月24日舉行記者會，搶先為台慶音樂會造勢，預告活動當日的精彩內容。當日表演嘉賓張敬軒、馮允謙、林奕匡及李幸倪出席，分享在新城知訊台過去15年裡，他們見證過的最難忘大事。

記者會當日﹐司儀黎莉帶領著一眾嘉賓，和新城知訊台執行總監程凱欣小姐、冠名贊助屈臣氏實業商務總監劉翠鳯女士，舉行了簡單而隆重的啟動儀式，預祝新城台慶音樂會順利舉行。

張敬軒、馮允謙、林奕匡及李幸倪將同台演出，令人期待！

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*付款系統以港元$138結算，折合人民幣約RMB126，唯因實際匯率會不斷浮動， 實際結算價有可能出現差異。

COOL清涼水呈獻 —「新城台慶Music Fantasia音樂會2023」