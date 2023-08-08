新城台慶音樂會2023 雲集張敬軒/林家謙/馮允謙/林奕匡/李幸倪等歌手｜訂閱新城會籍可獲線上直播通行證及Meta 12元宇宙會員禮遇
為慶祝新城知訊台成立15週年， COOL清涼水呈獻《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》將於8月26日(星期六) 在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，這場音樂盛會邀請了張敬軒、林家謙、馮允謙、林奕匡，還有特邀歌手李幸倪、特別嘉賓雲浩影和區子琳參與演出。現時只要訂閱新城會籍，即可獲贈音樂會的線上直播通行證，以及 Meta 12 元宇宙會員禮遇！
新城台慶音樂會2023 歌手雲集 星光熠熠
這次音樂會請來四位唱作人張敬軒、林家謙、馮允謙及林奕匡首次合唱多首經典唱作歌曲，他們四位亦會在音樂會上演唱他們各自的第一首唱作歌曲，機會份外難得！
新城知訊台已於6月24日舉行記者會，搶先為台慶音樂會造勢，預告活動當日的精彩內容。當日表演嘉賓張敬軒、馮允謙、林奕匡及李幸倪出席，分享在新城知訊台過去15年裡，他們見證過的最難忘大事。
線上看台慶音樂會直播
現在只要訂閱3個月「新城會員節目重温計劃」，即送你是次台慶音樂會的線上直播通行證1張，以及 Meta 12 元宇宙會員禮遇！透過直播畫面，無論身在何方，也能遙距欣賞到心愛的歌手們表演，仿佛置身於音樂會現場！
至於內地朋友們，新城知訊台也貼心地提供了線上觀賞的機會，只要以台慶優惠價¥126*訂閱新城會籍（內地版），更可享受會員專屬福利，包括「新城台慶音樂會2023幻相集」的電子版（含音樂會花絮照片）、《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》線上直播通行證1張，以及「Meta 12 元宇宙會員禮遇」。
COOL清涼水呈獻 —「新城台慶Music Fantasia音樂會2023」
- 日期：2023年8月26日(星期六)
- 時間：晚上8時
- 表演歌手：張敬軒、林家謙、馮允謙、林奕匡 & 特邀歌手Gin Lee李幸倪
- 特別嘉賓：雲浩影、區子琳
- 主辦：新城知訊台
- 冠名贊助：COOL清涼水
- 主力贊助：中銀Chill Card
- 指定贊助：Circle K、聚大金鳳、領展、MOKO、SUPREME
- 聯合贊助：V Simple
- 技術支援：Meta 12