GARIGUETTE 下月進駐銅鑼灣 帶來超人氣拿破崙Mille-pressé｜開業首日免費派100份！

近年熱爆日本東京、大阪的GARIGUETTE下月登陸香港！日本官方正式宣布，首間海外分店選址香港，並會於9月初進駐銅鑼灣 Fashion Walk，將極具話題性的GARIGUETTE 拿破崙Mille-pressé由帶到香港，相信屆時又會掀起排隊潮！

日本大熱GARIGUETTE 9月進駐銅鑼灣

首家GARIGUETTE於2021年5月在東京表參道開幕，招牌圓形法式千層酥的概念，來自法國傳統的Mille Feuille，並改良成圓形鏤空的外型，旋即成為當地最紅人氣打卡店！GARIGUETTE短短兩年間已於東京、大阪及福岡開店，京都分店亦將於8月底開幕，而GARIGUETTE首間海外分店選址香港，9月9日正式進駐銅鑼灣 Fashion Walk。

所有材料及機器均由GARIGUETTE日本總店直送香港，酥皮採用100%發酵牛油製作，經由獨家研發的熱壓機熱壓，再以高溫烤製而成；濃郁吉士忌廉內餡亦由日本空運新鮮到港，拿破崙 Mille-pressé現場即叫即製，確保味道口感百分百還原日版！

招牌主打口味 Napoléon(原味士多啤梨拿破崙 Mille-pressé)，特製吉士忌廉配上士多啤梨，酸甜口感帶來滿滿幸福感。另一人氣口味Jambon & Fromage (雙重芝士火腿拿破崙 Mille-pressé)，則用上車打芝士、水牛芝士配上火腿及薯蓉，滿足感爆燈！餐單一共有8款甜口味、4款鹹口味以供選擇，更驚喜推出香港限定口味，敬請期待！

Jambon & Fromage

開業首日送100份拿破崙 Mille-pressé

為慶祝首間海外分店強勢登陸香港，9月9日將送出100份GARIGUETTE拿破崙 Mille-pressé，詳情將於官方 Facebook 及 Instagram 公布。

GARIGUETTE Hong Kong