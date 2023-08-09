孖譚玉瑛出席開幕典禮 黎諾懿望「 小春雞」樂於行善 不介意兒子入娛樂圈

黎諾懿與太太李潔瑩、囝囝「小春雞」黎峰睿，日前聯同譚玉瑛出席醫健中心開幕典禮暨嘉年華活動，活潑可愛的「小春雞」無懼大場面，開心「搶Fo」滿場飛，爸爸黎諾懿笑言不介意人氣被搶，只希望兒子認識何謂「慈善」。藉活動植入助人為本之心，果然是個健康暖爸！

盈健醫療 捐200萬助弱勢重見光明

盈健醫療集團旗下的超大型醫健旗艦中心「昇康滙H2」日前於尖沙咀星光行隆重開幕，代言人黎諾懿與家人、譚玉瑛擔任開幕嘉賓，對於大會以慈善方式捐出七位數手術費，黎諾懿直言會繼續身體力行，向「小春雞」灌輸做慈善工作、助人的理念：「佢經常聽爸爸講做慈善，但唔會明，一定要一齊出嚟做，先知道呢個世界原來好多人需要幫助，令佢慢慢習慣去照顧人，最近放暑假，佢都成日跟住我做唔同嘅慈善工作，最近一次我哋做義工帶咗一班小朋友到樂園玩。」

黎諾懿與家人、譚玉瑛擔任開幕嘉賓，並與盈健醫療集團主席陳健平太平紳士遞交價值逾港幣200萬元支票予九龍樂善堂代表，作為捐出100名白內障手術名額的用途

對於「小春雞」在活動成功搶風頭，黎諾懿笑言令自己更輕鬆：「佢分擔咗啲影相時間，見到個仔好享受畀一班姐姐圍住影相，佢嘅笑係發自內心，我覺得小朋友係要多啲接觸唔同嘅人，咁佢哋成長先會快，同埋識得與人溝通。」

「小春雞」性格外向，黎諾懿坦言不介意囝囝在娛樂圈發展：「我唔會介意佢喺呢行發展，最重要佢開心，但首要係讀多啲書先，識多啲唔同語言。因為我自己都好後悔冇讀好書，搞到普通話同英文都唔叻。」

譚玉瑛生活規律年年驗身

至於向來注重健康的譚玉瑛，不僅生活規律，更會年年驗身，談到工作與健康生活之間的取捨，她直言必以後者行先：「我甚少日夜顛倒生活，一開始選擇做兒童節目，就係欣賞日光白白嘅工作，無需做到半夜三更，因為我個人好執着，細個老師話要早睡早起，我就入咗腦、堅持住，九點就要瞓覺。」

譚玉瑛又大讚盈健醫療集團捐出白內障手術予100名患者，認為是很大的功德，譚玉瑛謂：「曾經有醫生講，人若唔死，都會有白內障，所以每個人都會經過呢個階段，年紀大咗，各方面負擔大咗，如果仲要睇嘢唔清，會冇晒心機，可以重見光明係好重要，真係好大功德！」