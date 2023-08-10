昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底

你有偏愛的底妝嗎？你用開邊一隻cushion? YSL Beauté 的粉紅氣墊粉底，我剛剛用完一整盒。感受幾好，本來想再買補充裝。因為妝感自然透薄，帶有光澤，適合我這種皮膚偏乾的女士。加上粉紅色皮革 V 形紋理設計，真的很美，攜帶輕巧方便。得悉最近YSL Beauté推出全新昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底，自然吸引了我的目光。主打底妝做到空氣感霧光妝效。氣墊粉底採用昇級配方，配上全新雙面海綿粉撲，令到底妝完美貼合皮膚。看到就很想即刻試試。

氣墊粉底採用 94% 天然來源配方及 81% 護膚基底配方，是 YSL Beauté中天然成份含量最高的氣墊粉底。蘊含茉莉花粹取、具有強大抗氧化保護和保濕效能，加上具控油光功效的 Neo Skin Powder，具有比透明質酸高 5 倍的持水能力而著名的聚谷氨酸、幫助支持皮膚表皮屏障的植物角鯊烷，與及有助提升膚質的煙酰胺。底妝具有高效表現之

餘，亦能令妝效更持久。

根據試用者測試：

達 24 小時自然霧感光澤

達 12 小時持久覆蓋

使用 7 天後:

93% 試用者同意產品在塗抹時與肌膚融合

93% 試用者同意容易推開，達到理想妝效

92% 試用者同意如呼吸般輕盈的觸感

92% 試用者同意使用後肌膚感受順滑

87% 試用者試用者同意使用後肌膚感受更加水潤

82% 試用者同意產品提供完美無瑕的膚色

*數據來源YSL Beauté

YSL 全新昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底

我將會不定時在IG 分享此氣墊粉底用後感及妝效，我想試試粉紅色盒及黑色盒嘅分別。我比較着重可以容易推開以及水潤感比較強嘅cushion. 大家不妨到專櫃試試，尋找合適你的底妝顏色。