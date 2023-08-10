打冷新選擇！元朗新開潮州菜「鵝鹵宮」必食鹵水鵝拼盤/脆蠔烙/砂窩豬肚雞湯

潮州打冷乃是相約三五知己聚餐的不錯選擇，最近元朗就新開一間潮州菜餐廳「 鵝鹵宮 」，將經典的潮州打冷菜融合創新構思，既保留傳統又加入新式配料或調味，將潮州菜式重新演譯。

「鵝鹵宮」設計是從潮州近海的文化中獲取靈感，由內至外彷如踏進一艘潮州船艦，內部裝潢採用大量船纜、船架等元素。顏色與材質方面則選用相對較淺色的實木，展現出潮州人堅韌的信念及細膩的工藝。

餐廳以潮州船鑑作設計靈感，可見當中加入不少與船隻有關的素材。

天花設有鯨魚造型裝飾品，像是帶大家進入海底世界般一樣。

餐廳裝潢以原木為主，予人撲素的家居感覺。

講起潮州菜，鵝肉是最不可或缺的一道菜，所以「鵝鹵宮」也供應了多款以鵝肉入饌的美食，如擺盤精緻的鹵水鵝拼盤、鵝肉絲撈麵和鹵水鵝片。鹵水鵝拼盤內有6款必食鹵物，包括鹵水鵝片、鹵水鵝腎、鹵水鵝翼、鹵水鵝肝、鹵水鵝掌及鹵水鵝腸。餐廳使用的自家鹵水加入了大量香料並存放超過5年。每天分早、晚兩轉浸醃，確保鹵物夠入味！記者特別推介鹵水鵝片和鹵水鵝腎，前者軟稔芳香，後者爽口入味。

鹵水鵝拼盤（$428）

鵝肉絲撈麵（$78）

數到經典的打冷菜式，就一定有潮州凍大花蟹及潮州白烚烏魚。潮汕地理位置近海，因而海產特別豐富和鮮甜，只需白灼再加豆醬醮吃，也能品嚐到當中的新鮮。另外，餐廳的鹹菜黃門鱔跟香煎牙帶魚也值得一試。

潮州凍大花蟹（時價）

打冷拼盤（$98/例）：包括紅腸、墨魚、生腸、大腸及大荳芽。

卜卜脆蠔烙（$118）：餐廳為迎合年輕人口味，更將潮汕經典菜式蠔烙炸得酥脆香口，每咬一口都有澎湃蠔肉，鮮而不腥。

除此之外，餐廳也有提供多款潮式點心及甜品，當中包括最為常見的潮州蒸粉粿、黃金炸油粿和反沙芋條。

黃金炸油粿（$42）：外層炸至香口，內有脆身花生。

芥末鹹水角：外皮酥脆帶芥末味，卻不會過於嗆鼻。

砂窩豬肚雞湯（$188/例）

砂窩豬肚雞湯鮮甜足料，即使加入帶皮的雞件熬煮但不會過油。

蛋白杏仁茶（$42）：端上桌時已嗅到濃烈杏仁味，口感順滑，甜度適中。

鵝鹵宮

時間：1100-1600、1730-2230

地址：元朗形點1期1樓1035號舖

電話：3596 3078