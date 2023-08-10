打冷新選擇！元朗新開潮州菜「鵝鹵宮」必食鹵水鵝拼盤/脆蠔烙/砂窩豬肚雞湯
潮州打冷乃是相約三五知己聚餐的不錯選擇，最近元朗就新開一間潮州菜餐廳「 鵝鹵宮 」，將經典的潮州打冷菜融合創新構思，既保留傳統又加入新式配料或調味，將潮州菜式重新演譯。
「鵝鹵宮」設計是從潮州近海的文化中獲取靈感，由內至外彷如踏進一艘潮州船艦，內部裝潢採用大量船纜、船架等元素。顏色與材質方面則選用相對較淺色的實木，展現出潮州人堅韌的信念及細膩的工藝。
講起潮州菜，鵝肉是最不可或缺的一道菜，所以「鵝鹵宮」也供應了多款以鵝肉入饌的美食，如擺盤精緻的鹵水鵝拼盤、鵝肉絲撈麵和鹵水鵝片。鹵水鵝拼盤內有6款必食鹵物，包括鹵水鵝片、鹵水鵝腎、鹵水鵝翼、鹵水鵝肝、鹵水鵝掌及鹵水鵝腸。餐廳使用的自家鹵水加入了大量香料並存放超過5年。每天分早、晚兩轉浸醃，確保鹵物夠入味！記者特別推介鹵水鵝片和鹵水鵝腎，前者軟稔芳香，後者爽口入味。
數到經典的打冷菜式，就一定有潮州凍大花蟹及潮州白烚烏魚。潮汕地理位置近海，因而海產特別豐富和鮮甜，只需白灼再加豆醬醮吃，也能品嚐到當中的新鮮。另外，餐廳的鹹菜黃門鱔跟香煎牙帶魚也值得一試。
除此之外，餐廳也有提供多款潮式點心及甜品，當中包括最為常見的潮州蒸粉粿、黃金炸油粿和反沙芋條。
鵝鹵宮
時間：1100-1600、1730-2230
地址：元朗形點1期1樓1035號舖
電話：3596 3078