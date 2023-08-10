「8鍋臭臭鍋」進駐葵芳匯｜推出2大新張優惠！身分證有「8」字即享8折 ＋ 午市惠顧有機會免費升級沙冰

在台灣街知巷聞，坐擁多間分店的正宗台式火鍋「8鍋臭臭鍋」，數年前正式登陸香港。位於尖沙咀金巴利道的總店，更成為區內人氣必食火鍋店！餐廳於 8 月 3 日開設新店，選址交通便利的葵芳匯。為慶祝新店開張，餐廳現推出 2 大新張優惠，喜愛台式火鍋的你不容錯過！

「8鍋臭臭鍋」葵芳匯店 2 大新張優惠

新張優惠：於 8 月份內惠顧，凡身份證上有 8 字，即享全單 8 折優惠

夏日優惠：於 10 月 31 日前，如當日氣溫高達 32 度或以上，於午市時惠顧一個「臭臭鍋」，餐飲即可免費升級至 360ml 沙冰（原價$36）

葵芳新店限定菜式 — 黑金滷肉飯

「黑金滷肉飯」為新店限定的招牌菜式，每一口都是舌尖上的盛宴。

「黑金滷肉飯」以黑糖為基底的黑金滷汁製成，鹹淡適中又有黑糖的甘甜味，黏稠膠質豐富的滷汁滲透完美比例的嫩滑肥肉，與香氣四溢的米飯完美融合，讓人欲罷不能，一口接著一口停不下來。無論是午餐還是晚餐，「黑金滷肉飯」都令人難以抗拒。

黑金滷肉飯（大碗$40｜細碗$30）

「8鍋臭臭鍋」招牌經典菜式

控肉飯

「控肉飯」為「8鍋臭臭鍋」的另一主打，同樣是一道色香味俱全的台式美食經典。採用優質原塊五花肉，口感豐富，肉質入口即化，散發著濃郁鮮美的香味，配搭經悉心燉煮的醬汁滲透米飯中，使每一口飯都充滿滋味。

控肉飯（$50）

招牌臭臭鍋

以臭臭鍋命名的「8鍋臭臭鍋」，以其獨特的台式鍋底為香港人帶來無窮驚喜，餐廳研發共 8 種各具特色的「一人一鍋」的鍋底，讓客人盡情品味台灣美食文化，餐廳還不定期推出期間限定口味！

８鍋主打「招牌臭臭鍋」，用料上盛，採用共有 15 種精選食材，包括臭豆腐、大腸、鴨血、台式香菇貢丸、米血糕、娃娃菜、金針菇、沙白、粉絲等，設有三種辣度選擇，亦可選不辣，每一口都彷彿帶您置身於台灣街頭小吃的美食天堂。

「招牌臭臭鍋」午市套餐($68)｜晚市套餐（$88）

台式麻辣鍋

深受麻辣愛好者歡迎的「台式麻辣鍋」，搭配共 16 款豐富配料，包括麻辣餃、鴨血、魷魚圈、炸枝竹、福州魚蛋、龍脷柳、娃娃菜、沙白、王子麵、老油條等。辣味與麻感交織，讓您的味蕾與舌尖一同跳動，盡情享受 8 鍋麻辣風味的獨特魅力。

「台式麻辣鍋」午市套餐($68)｜晚市套餐（$88）

除了以上兩款鍋底，「8鍋臭臭鍋」為照顧不同客人的口味，還炮製出其他鍋底，包括芝士牛奶鍋、養生藥膳鍋、秘製酸辣鍋、特濃沙茶鍋，以及為素食客人以設的蕃茄素菜鍋。無論客人是追求傳統滋味，還是喜愛嶄新口味，「8鍋臭臭鍋」都能滿足您的味蕾需要。

芝士牛奶鍋

養生藥膳鍋

台式沙冰

「８鍋臭臭鍋」為客人提供三種即叫即製的沙冰，口感冰涼，絕對是火鍋的完美配搭。

當中最具人氣的為「芒果鮮奶沙冰」，熟成的芒果與濃郁的鮮奶結合，口感順滑細膩，帶來迷人的芒果香氣，每一口都彷彿在享受夏日的清爽和甜蜜，給您帶來絕對的口感享受。

另外兩款包括清新甜味的「巨峰提子沙冰」，與及口感酸爽的「多多乳酸沙冰」。除了沙冰外，餐廳更為客人提供另外多達 14 款的手搖飲品，包括全新登場的「葡萄柚梳打」。

左起：芒果鮮奶沙冰($36)／多多乳酸沙冰($36)／葡萄柚梳打（$36）／巨峰提子沙冰($34)

特色盤栽奶茶

結合了濃郁的奶茶風味及Oreo餅乾碎的「盤栽奶茶」，每一啖都能感受到奶茶的香醇滋味，並在咀嚼出餅乾的脆爽口感，帶來一種獨特的口感享受。

盆栽奶茶（$31）

餐廳資料

地址：葵涌興芳路208號葵芳匯2樓201號舖

電話：2970 2088

營業時間：中午12時至晚上10時