炎明熹Gigi為入大學做好準備 開設首個銀行賬戶｜下月參與水上音樂會

中國銀行（香港）（「中銀香港」）去年推出年輕品牌「理財TrendyToo」，適逢8月是新一批大專院校學生入學的日子，即將成為大學生的人氣青春偶像炎明熹（Gigi）亦成為了中銀香港「理財TrendyToo」客戶，在中銀香港開設了成年後首個銀行賬戶，更將於多渠道與大學生們分享理財心得。

炎明熹成年後首次開設銀行賬戶

日前Gigi專誠到中銀香港開戶，除了開設她成年後的首個銀行賬戶，亦成功申請了人生第一張信用卡，莫名其妙地有點緊張：「整件事充滿儀式感，感覺自己終於是成年人，真的大個女了！」Gigi表示家人從小有灌輸理財概念，以儲錢為主，現在有了個人賬戶，可以輕鬆管理財富，反而在花錢上會更為謹慎，應使則使。

Gigi又指會多加留意銀行服務優惠及信用卡著數，務求在花錢的同時，也有「賺錢」的感覺，盡顯慳妹本色！

即將成為大學生，修讀理工大學時裝及紡織學院的心儀科目，Gigi既興奮又期待，又指如果工作檔期許可，也很想參加O Camp：「希望結識新朋友，拓寬自己的眼界，同時也可跟同學們交流理財心得。」

Gigi於9月9日亦會參與由中銀香港「理財Trendy Too」呈獻、於海洋公園水上樂園舉行的《TrendyToo SPLASH!》全港首個大型跨感官水上音樂會，她說：「我在《TrendyToo SPLASH!》中會為大家帶來更多輕快的歌曲，打造一個High爆的Party Night！」

想跟Gigi一起做個最Trendy的學生? 由即日起10月31日，大學及專上院校全日制學生全新開立中銀香港「智盈理財」或「自在理財」，不但可享高達港幣3,600元的精彩優惠；於8月19日或之前完成指定任務，更有機會獲得《TrendyToo SPLASH!》跨感官水上音樂會門票4張！

大專生專屬！開戶享高達港幣3,600元的精彩優惠

本地大學及專上院校全日制學生，成功開立中銀香港「智盈理財」或「自在理財」，並同時完成指定理財服務，即有機會獲《TrendyToo SPLASH!》水上音樂會門票之餘，更有機會享下列高達港幣3,600元的精彩優惠，成為新晉理財達人，投資、玩樂醒過人！

豁免在學期間及畢業後首3年「綜合理財總值」要求

額外迎新獎賞港幣50元

中銀Chill Card：高達港幣600元現金回贈或申請以下信用卡及符合手機簽賬，享高達港幣300元現金回贈 中銀科大白金卡 中銀樹仁大學信用卡 中銀香港都會大學雙幣白金卡 大灣區青年卡

BoC Pay獎賞：大專生專屬優惠獎賞高達港幣100元電子優惠券

「推薦親友」：高達港幣2,850元現金回贈

有關本地大學及專上院校全日制學生優惠及推廣詳情，請瀏覽：https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/uprogram_tc.html

完成任務 贏《TrendyToo SPLASH!》水上樂園及音樂會門票！

客戶只需完成基本任務，即透過中銀香港手機銀行/BoC Pay「轉賬/轉數快」功能轉賬最少港幣1元予第三方1次，並於「給收件人的訊息」欄位輸入「TrendyToo」，並完成下列其中一項自選任務，可獲得《TrendyToo SPLASH!》海洋公園水上樂園包場門票1張：

完成1筆買入或 賣出港股、A股、美股或碎股易交易

全新申請中銀 Chill Card

登記出糧戶口

提升港幣存款結餘至港幣200,000元或以上

經手機銀行兌換外幣累計等值達港幣1,000元或以上

推薦一位18至35歲親友 成功開立「智盈理財」/「自在理財」賬戶



或完成以下任務，可獲得門票2張：

憑優惠碼「OP」於電子渠道成功申請並提取中銀分期「易達錢」貸款額達港幣80,000元及還款期36期或以上

每人最多可獲得4張門票，數量有限，先到先得，送完即止。有關「理財TrendyToo 」《TrendyToo SPLASH!》跨感官水上音樂會推廣詳情，請瀏覽： https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/splash_tc.html