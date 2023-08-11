荃灣新開泰式餐廳 More Than Thai Cafe 泰國水上市場主題＋必點創新虹吸壺冬蔭公
自各國開關後，港人已紛紛到訪日、韓、台、泰等地旅行，回味一下當地的怡人美景與地道美食。日本出名和牛與傳統建築、韓國有型爆Oppa與美食、台灣的夜市總是令人流連忘返，而泰國水上市場就有純撲的遊船河體驗與數之不盡的美饌，單是幻想已足以叫人垂涎欲滴。最近荃灣新開一間以泰國水上市場做主題的餐廳「 More Than Thai Cafe 」，主打新派泰菜及泰式茶飲，未知又能否獲得你的歡心呢？
「More Than Thai Cafe」佔地約2,000呎，設有80個座位，裝修風格以泰國水上市場作靈感，如設有船形的卡座，裝潢選用淺色木材，打造撲素的感覺。餐廳將傳統泰菜融入新派方式，如將冬蔭公湯配以虹吸壺和泰式香料、A4宮崎和牛船麵等多樣化的fusion配搭，店內的肉類串燒、醬料及米飯均由泰國空運直送，務求能保持泰國菜的原汁原味。
另外，店內的茶飲和甜品均由泰國知名茶飲甜品ZERO Degree品牌提供，提供多款泰國人氣特色甜品，如泰國奶茶雪山刨冰船、流金歲月丹麥厚吐司等；;茶飲方面有人氣爆打香水檸檬茶、由熱帶雨林認證之有機咖啡豆炮製的水果美式咖啡、 一杯一芒果的「全芒果沙冰」等，最適合打卡！
More Than Thai Cafe
時間：周一至五1130-2100、周六、日及公眾假期1130-2130
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號鋪
餐廳暫時不設訂座，接受多種電子支付方式，不接受現金支付。
IG：https://www.instagram.com/morethan_thai/