荃灣新開泰式餐廳 More Than Thai Cafe 泰國水上市場主題＋必點創新虹吸壺冬蔭公

自各國開關後，港人已紛紛到訪日、韓、台、泰等地旅行，回味一下當地的怡人美景與地道美食。日本出名和牛與傳統建築、韓國有型爆Oppa與美食、台灣的夜市總是令人流連忘返，而泰國水上市場就有純撲的遊船河體驗與數之不盡的美饌，單是幻想已足以叫人垂涎欲滴。最近荃灣新開一間以泰國水上市場做主題的餐廳「 More Than Thai Cafe 」，主打新派泰菜及泰式茶飲，未知又能否獲得你的歡心呢？

「More Than Thai Cafe」佔地約2,000呎，設有80個座位，裝修風格以泰國水上市場作靈感，如設有船形的卡座，裝潢選用淺色木材，打造撲素的感覺。餐廳將傳統泰菜融入新派方式，如將冬蔭公湯配以虹吸壺和泰式香料、A4宮崎和牛船麵等多樣化的fusion配搭，店內的肉類串燒、醬料及米飯均由泰國空運直送，務求能保持泰國菜的原汁原味。

虹吸式冬陰公海鮮湯 $188/4位用：餐廳採用萃取咖啡的直立式虹吸壺，將冬陰公湯和泰式香料分別置於上壺和下壺，香料包括有泰國香茅、南薑、羅望子、九層塔等。透過真空虹吸現象，將冬陰公湯和香料萃取精華，經上壺和下壺之間的氣壓和水壓，再經導管回流，使冬陰公海鮮湯的味道層次分明。

摩登堂A4宮崎和牛船麵 $148 ：採用由日本直送A4宮崎和牛，湯底以幾十斤豬骨和鮮雞，配以豬血糕及泰國香料熬製而成。船麵可選河粉、油麵或檬粉。

幸福摩天輪小食拼盤 $188/15件：拼盤共有15款小食，如咖喱角、斑蘭雞球、米網蝦春卷、香茅雞中翼等。

曼谷醉貓炒金邊粉 $128

另外，店內的茶飲和甜品均由泰國知名茶飲甜品ZERO Degree品牌提供，提供多款泰國人氣特色甜品，如泰國奶茶雪山刨冰船、流金歲月丹麥厚吐司等；;茶飲方面有人氣爆打香水檸檬茶、由熱帶雨林認證之有機咖啡豆炮製的水果美式咖啡、 一杯一芒果的「全芒果沙冰」等，最適合打卡！

全芒果沙冰 $42 ： 採用呂宋芒、愛文芒等時令芒果，內有細滑芒果蓉！

爆打香水檸檬茶 $36 ： 選用來自台灣的香水檸檬，每杯經人手用棒連果皮在杯中爆打，爆出新鮮檸汁。

泰國奶茶雪山刨冰船 $98

流金歲月丹麥厚吐司甜品 $88

餐廳早前請來先天聽障藝術家Apple Tong為餐牌畫上飲品插畫，同時每售出一杯飲品，將會捐贈$1予各社福機構。

More Than Thai Cafe

時間：周一至五1130-2100、周六、日及公眾假期1130-2130

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號鋪

餐廳暫時不設訂座，接受多種電子支付方式，不接受現金支付。

IG：https://www.instagram.com/morethan_thai/