日本麥當勞開心樂園餐   8月限定Pokémon夏祭可愛玩具

日本夏天的活動非常吸引，除了各個地方的花火大會之外，祭典中還有很多有趣小遊戲，當中令大家印象深刻的有撈金魚、射水槍、彈珠機。8月日本麥當勞的開心樂園餐，送出多款可愛Pokémon夏祭小玩具，還能夠實際遊玩，真的很想入手呢！

活動分為三彈進行，第一彈為8月11至17日，玩具包括穿上祭典服飾的比卡超太鼓，祭典中不乏打太鼓環節，這款太鼓還有小鼓棍，並且可以將鼓棍內收納在後方。去到祭典，當然少不了玩吊水球，大家可以從附送的比卡超釣竿，釣起不同小精靈的圓盤；套圈圈遊戲充滿日本夏日氣息，套得分數越高為之勝出。祭典中的燈籠紅白相間，看起來與精靈球有幾分相似，第一彈的玩具包含精靈球小燈籠，除了裝飾之外，掛在袋上也非常可愛。

第二彈的玩具將在8月18至24日送出，比卡超水槍遊戲可以先將主將放入水中，再按下後方按鈕儲水，拿出後再按按鈕噴出水柱打倒精靈立牌。大家看日劇常常看到祭典上的撈金魚遊戲，現已換成Pokémon版本，利用特別設計的撈網，將放於水上的塑膠片撈起，還挑戰專注力及平衡感。手提彈珠機以夏祭為設計主題，體積小巧的可以讓大家在辦公室休息時遊玩。花火主題的祭典扇子，扇葉與手柄中間的3D設計，讓大家在揮動時，圖案有不同變化。第三彈玩具於8月25日開始，一次過販售8款附餐小玩具，可愛的設計實在非常吸引大家收藏。