KFC周末快閃派葡撻 玩遊戲贏現金券＋炸雞換領券！
今個夏天，KFC推出全新品牌企劃，由8月12日起，KFC 將陸續推出「大派免費葡撻」快閃活動，會去油尖旺、銅鑼灣及灣仔區的朋友要注意了！另外只要參加「桶遊脆宇宙」VR體驗，即有機會贏取現金券及炸雞換領券等，不容錯過！
KFC「大派免費葡撻」快閃活動
免費葡撻出沒注意！KFC於8月12日至13日(星期六及日) 期間推出「大派免費葡撻」快閃活動，優惠海報將於油尖旺、銅鑼灣及灣仔區的街頭快閃出沒，途人隨時有機會「捕獲」免費葡撻換領券，憑換領券可到任何一間香港KFC分店換取經典葡撻一件，手快有手慢冇！
「桶遊脆宇宙」VR體驗
除了免費派葡撻，KFC亦在8月17日至20日期間推出「桶遊脆宇宙」VR體驗，將巨型雞桶帶到銅鑼灣希慎廣場，以 VR 虛擬實境技術，糅合 KFC 招牌炸雞及雞桶等經典元素。參加者只要戴上VR裝置，即可進入「桶遊脆宇宙」的虛擬世界玩遊戲及贏取豐富獎品！每位參加者除了可獲贈 HK$60 KFC現金券，更可憑相應遊戲得分獲贈美食換領券！
「桶遊脆宇宙」VR體驗 詳情：
- 日期：8月17日(四)至8月20日(日)
- 時間：中午12時至下午 9 時
- 地址：銅鑼灣希慎廣場中庭
- 參加辦法：參加者只需追蹤@KFCHK 及@leegardenshkInstagram專頁，即可參加獎賞
- 所有參加者均可獲贈 HK$60 KFC現金券，並憑相應遊戲得分獲贈飲品換領券或炸雞換領券乙張。(數量有限，送完即止)