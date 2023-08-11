著數, 食玩

KFC周末快閃派葡撻 玩遊戲贏現金券＋炸雞換領券！

by editorial

今個夏天，KFC推出全新品牌企劃，由8月12日起，KFC 將陸續推出「大派免費葡撻」快閃活動，會去油尖旺、銅鑼灣及灣仔區的朋友要注意了！另外只要參加「桶遊脆宇宙」VR體驗，即有機會贏取現金券及炸雞換領券等，不容錯過！

KFC「大派免費葡撻」快閃活動

免費葡撻出沒注意！KFC於8月12日至13日(星期六及日) 期間推出「大派免費葡撻」快閃活動，優惠海報將於油尖旺、銅鑼灣及灣仔區的街頭快閃出沒，途人隨時有機會「捕獲」免費葡撻換領券，憑換領券可到任何一間香港KFC分店換取經典葡撻一件，手快有手慢冇！

今個週末去油尖旺、銅鑼灣及灣仔區要一眼關七，看看有沒有葡撻換領券！

「桶遊脆宇宙」VR體驗

除了免費派葡撻，KFC亦在8月17日至20日期間推出「桶遊脆宇宙」VR體驗，將巨型雞桶帶到銅鑼灣希慎廣場，以 VR 虛擬實境技術，糅合 KFC 招牌炸雞及雞桶等經典元素。參加者只要戴上VR裝置，即可進入「桶遊脆宇宙」的虛擬世界玩遊戲及贏取豐富獎品！每位參加者除了可獲贈 HK$60 KFC現金券，更可憑相應遊戲得分獲贈美食換領券！

大家更可以在3D立體佈景前擺出創意甫士打卡，只要將照片上載到個人社交平台再標籤 @KFCHK 及@leegardenshk 官方帳號， 即可獲取經典葡撻換領券乙張！

「桶遊脆宇宙」VR體驗 詳情：

  • 日期：8月17日(四)至8月20日(日)
  • 時間：中午12時至下午 9 時
  • 地址：銅鑼灣希慎廣場中庭
  • 參加辦法：參加者只需追蹤@KFCHK 及@leegardenshkInstagram專頁，即可參加獎賞
  • 所有參加者均可獲贈 HK$60 KFC現金券，並憑相應遊戲得分獲贈飲品換領券或炸雞換領券乙張。(數量有限，送完即止)

更多文章

燒肉LIKE全新日本黑毛和牛前胸肉套餐 細嫩口感＋均勻霜降雪花勁邪惡

2023 年 8 月 11 日

九龍東皇冠假日酒店下午茶買1送1 每人$119試勻多款鹹甜點

2023 年 8 月 11 日
有關我們及查詢 免責聲明 私隱條例
2021 Copyrights Ⓒ Printed by "Metro Daily Limited". All Rights Reserved.
Address: 12/F., Tern Centre, Tower 1, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong.