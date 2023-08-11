KFC周末快閃派葡撻 玩遊戲贏現金券＋炸雞換領券！

今個夏天，KFC推出全新品牌企劃，由8月12日起，KFC 將陸續推出「大派免費葡撻」快閃活動，會去油尖旺、銅鑼灣及灣仔區的朋友要注意了！另外只要參加「桶遊脆宇宙」VR體驗，即有機會贏取現金券及炸雞換領券等，不容錯過！

KFC「大派免費葡撻」快閃活動

免費葡撻出沒注意！KFC於8月12日至13日(星期六及日) 期間推出「大派免費葡撻」快閃活動，優惠海報將於油尖旺、銅鑼灣及灣仔區的街頭快閃出沒，途人隨時有機會「捕獲」免費葡撻換領券，憑換領券可到任何一間香港KFC分店換取經典葡撻一件，手快有手慢冇！

今個週末去油尖旺、銅鑼灣及灣仔區要一眼關七，看看有沒有葡撻換領券！

「桶遊脆宇宙」VR體驗

除了免費派葡撻，KFC亦在8月17日至20日期間推出「桶遊脆宇宙」VR體驗，將巨型雞桶帶到銅鑼灣希慎廣場，以 VR 虛擬實境技術，糅合 KFC 招牌炸雞及雞桶等經典元素。參加者只要戴上VR裝置，即可進入「桶遊脆宇宙」的虛擬世界玩遊戲及贏取豐富獎品！每位參加者除了可獲贈 HK$60 KFC現金券，更可憑相應遊戲得分獲贈美食換領券！

大家更可以在3D立體佈景前擺出創意甫士打卡，只要將照片上載到個人社交平台再標籤 @KFCHK 及@leegardenshk 官方帳號， 即可獲取經典葡撻換領券乙張！

「桶遊脆宇宙」VR體驗 詳情：