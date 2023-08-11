九龍東皇冠假日酒店下午茶買1送1 每人$119試勻多款鹹甜點

九龍東皇冠假日酒店 「星幕 Cielo」最近聯乘Eurobeauté推出「莓果亮肌」下午茶，顧客可於酒店頂層欣賞270度落地玻璃窗外景緻同時品嚐三層架上多款意式鹹甜點，享受恬靜時光。另外，每位客人更可獲贈價值$2,494禮品，由明日（8月12日）中午12時至8月18日晚上11時59分，即可到指定網址搶購買1送1快閃優惠，每位最平$119起。

下午茶鹹、甜點款色眾多，鹹點方面有蟹肉芒果迷你漢堡飽配芥末沙律醬、紫薯巨蛋、野菌寶盒、意大利風乾火腿露筍卷、英式鬆餅配紅莓英式鬆餅配草莓果醬及濃縮鮮奶油；甜點則有豆花草莓戚風卷、朱古力棒、藍莓忌廉泡芙、馬卡龍、雜莓撻，另可品嚐指定飲品一杯，如川寧茶、豪門伯爵紅茶、檸檬乾薑花草茶等。

Eurobeauté體驗裝禮品內附炫金緊緻膠原活膚精華5ml、水光新生面霜5ml 及 全效柔肌潔面泡沫3ml、憑換領卡於 Eurobeauté 指定 OASIS 美療中心換領 Eurobeauté馬油全效柔絲面膜 1 片及購物禮遇、及憑護理療程換領信可於 OASIS 之指定香港分店免費享用全身穴位指壓按摩或 Vlift8 微波炫金活顏緊緻面部護理乙次 (適用於18歲或以上之新客戶，男女均適用)。

體験裝及馬油全效柔絲面膜

星幕 x Eurobeauté「莓果亮肌」下午茶 買1送1

價錢：周一至五（$238/2位）、原價（$436/2位）；已包括原價加一服務費。

星幕 x Eurobeauté「莓果亮肌」下午茶 買2送1

價錢：周六、日及公眾假期（$456/3位）、原價（$653/2位）；已包括原價加一服務費。

優惠期(預訂期) ：8月12日12:00-8月18日23:59

使用日期 : 8月13-31日

地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 47 樓星幕

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