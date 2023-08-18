中秋月餅2023 ｜55間品牌月餅介紹 聯乘卡通＋創新阿華田/牛腩味＋早鳥優惠一覽

中秋月餅2023 ｜ 一年容易又中秋，中秋節乃是一家人聚首一堂，一同吃飯賞月，互訴心聲的佳節。不同節日都有相應的應節食品，而講起中秋節，月餅必是主角。近幾年各店舖除了傳統雙黃蓮蓉月外，亦花盡心思推出各式各樣既精緻又創新的新派月餅，今年各大品牌當然也不例外，未知以下那間又合乎你心水呢？

中秋月餅2023 ｜55大品牌中秋月餅懶人包

餅店界別

1. 望月

相同大家對本地烘焙品牌「望月」都不陌生，今年「望月」繼續推出經典之作「奶黃月餅禮盒裝」，另有抹茶控必食「流心抹茶月餅禮盒裝」等。同時與5大品牌聯乘推出月餅，當中包括動晝《Pokémon》、YouTuber「小薯茄」、本地網絡插畫家「Mr n Mrs Moon」、網媒「MM x 十字牌」以及上環咖啡洗衣店「Coffee Rob Kidney」並於8月21日前預訂均可享早鳥優惠。（網址：https://www.lalune.com）

經典奶黃月餅禮盒裝 (4件/8件)：$178-$288（原價$218-$368）

流心奶黃月餅禮盒裝 (4件/8件)：$178-$288（原價$218-$368）

流心抹茶月餅禮盒裝（4件）：$178（原價$218）

抹茶紅豆月餅（4件）：$178（原價$218）

2023年望月期間限定門市及銷售點：

銅鑼灣 東角廣場

地址：東角道24-26號 東角 Laforet 2樓 236至237號鋪

營業日期：由9月6日至9月27日

營業時間：逢星期一至日 11am – 9pm 銅鑼灣 時代廣場 City’super

地址：勿地臣街1號 時代廣場 B1層地庫

營業日期：由9月7日至9月29日

營業時間：逢星期一至日 10am – 10pm 銅鑼灣 SOGO

地址：軒尼詩道555號 崇光百貨 B2層超市

營業日期：由8月2日至9月29日

營業時間：逢星期一至日 10am – 10pm 旺角 銀行中心

地址：彌敦道636號 銀行中心廣場2樓 201至206號鋪

營業日期：由9月6日至9月27日

營業時間：逢星期一至日 11am – 9pm 尖沙咀 K11 Art Mall

地址：河內道18號 K11 Art Mall B2層 Kiosk 2

營業日期：由9月1日至9月30日

營業時間：逢星期一至日 11am – 9pm 屯門 屯門市廣場

地址：屯順街1號 屯門市廣場1期2樓 2088至2091號鋪

營業日期：由9月6日至9月27日

營業時間：逢星期一至日 11am – 9pm 沙田 新城市廣場 City’super

地址：正街18號 新城市廣場1期2樓204至214號鋪

營業日期：由8月31日至9月29日

營業時間：逢星期一至日 10am – 10pm

2. 奇華餅家

今年奇華餅家推出「奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」，由香港藝術創作團隊URDU設計，將米奇、唐老鴨及鋼牙與大鼻化身成「太空人」。六個裝的「奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」載著三款迪士尼米奇與好友造型的奶皇月餅，分別是「米奇」頭像和「唐老鴨」足印的「蛋黃奶皇月餅」，以及「鋼牙與大鼻」松果造型「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」各兩件。顧客現凡於門市購買迪士尼系列滿$50，即可以優惠價$68 (價值$138) 換購「奇華迪士尼米奇與好友系列購物袋」一個。（網址：https://bit.ly/44baxxb）

奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒（米奇蛋黃奶皇月餅2件、唐老鴨蛋黃奶皇月餅2件、大鼻鋼牙朱古力味香橙乳酪奶皇月餅2件）：$268

凡購買迪士尼系列滿$50， 可以$68換購奇華迪士尼米奇與好友系列購物袋乙個。

3. 恆香

元朗傳統老餅家「恆香」今年聯乘《蠟筆小新》，以日式上學用品造型禮盒盛載中秋月餅，創意十足！恆香今年繼續推出「酥小月系列」，當中包括帶來「香芋麻糬酥皮月餅」、「甘栗黑糖麻糬酥皮月餅」，以及「蛋黃豆沙酥皮月餅」和「金沙奶黃酥皮月餅」4款新口味，而「流心奶黃系列」就加入了宇治抹茶黑芝麻和阿華田脆脆全新口味，相信可以吸引到年青人。由即日起至8月31日，恆香推出早鳥優惠，指定產品低至近5折折扣。現凡購買任何恆香中秋蠟筆小新產品系列滿$688， 即送《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》電影戲票兩張 。每日限量送出，送完即止。(只限荃灣愉景新城店、青衣店、旺角店)（網址：www.hangheung.com.hk）

蠟筆小新 x 恆香團圓禮盒（4件迷你蛋黃白蓮蓉月餅，附送限量版蠟筆小新購物袋乙個。）：$188（原價$208）

蠟筆小新 x 恆香酥餅便當（4件流心奶黃酥、附送蠟筆小新便當袋）：$188（原價$208）

香芋麻糬酥皮月餅 (6件裝)：$178（原價$248）

阿華田脆脆流心奶黃月餅（6個裝）：$178（原價$308）

4. 聖安娜餅屋

聖安娜餅屋繼續推出相對傳統口味的月餅，包括經典採用原隻鹹蛋製成的「雙黃白蓮蓉月餅」和「雙黃蓮蓉月餅」，另有將鹹蛋黃壓成細碎粉末，加入濃郁鮮忌廉的「金沙流金奶黃月」等。冰皮月餅方面就將冰皮配方升級，研發出口感更加軟糯的冰皮，必試「至脆驚喜冰皮月餅」！由即日起至8月23日，指定月餅可享低至52折優惠。（網址：https://www.sthonore.com/hk/）

雙黃白蓮蓉月餅：$218（原價$419）

至脆驚喜冰皮月餅：$153（原價$294）

5. 龍島

LUCULLUS 龍島今年以5款中秋禮盒示人，當中包括「明月中秋月餅禮盒」、「花月中秋月餅禮盒」、「兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒」、「皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐」、「月明花照千層酥及曲奇禮盒 」和 「中秋限定散裝朱古力」。「月餅禮盒以掀蓋、抽屜及立體金兔躍月的設計裝著朱古力流心月餅及奶黃流心月餅，包裝精美。「明月中秋月餅禮盒」更載有黑朱古力和馬卡龍曲奇，至於「花月中秋月餅禮盒」就有千層酥，讓禮餅不會過於單一。（網址：https://lucullus.com.hk/）

明月中秋月餅禮盒：$698

花月中秋月餅禮盒：$398

6. A-1 Bakery

繼夾餡盒子吐司後，A-1 Bakery再次與MIFFY合作推出中秋月餅。每盒含有4件奶黃口味月餅，面頭印有可愛的MIFFY標誌性頭像與「MIFFY」字樣。除此之外，禮盒亦附有MIFFY卡通圖案設計的會員卡乙張及限定環保袋乙個。即日起於A-1 Bakery全線門市及Click & Collect網店預訂月餅換領券，可享低至85折早鳥優惠。（網址：https://www.a-1bakery.com.hk/zh_HK/）

A-1 Bakery x MIFFY月見月餅禮餅：$238起（原價$270）

7. Lady M

Lady M 推出「Moonglow中秋月餅禮盒」設計時尚，配以3款口味迷你月餅，包括使用糖漬柚子皮再加入香滑忌廉的「柚子牛奶奶皇月餅」、斑蘭餡配松子仁、雲呢拿及椰子的「斑蘭抹茶奶皇月餅」，以及使用香甜荔枝配玫瑰花的「荔枝玫瑰奶皇月餅」。每個禮盒附有同系列設計與色調的特製紙袋及心意卡，可親手寫上祝福再送給親友。（網址：http://www.ladymhk.com/）

Lady M Moonglow中秋月餅禮盒：$638

8. 皇玥

今年皇玥除了繼續有流心月餅外，更推出「燕窩奶黃月餅」、「迷你五仁月餅」及「低糖雙黃白蓮蓉月餅」3款新口味。「燕窩奶黃月餅」以頂絲燕窩製作，再注入香滑奶黃餡，入口清香。「迷你五仁月餅」就以核桃仁、杏仁、橄欖仁、芝麻仁、瓜子仁5款果仁作為餡料，不含豬油及金華火腿，適合素食人士。至於「低糖雙黃白蓮蓉月餅」則採用天然麥芽糖醇，將糖份控制在5%之內，長者及注意健康人士可以一試。另外，皇玥今年再研發出新配方，推出2023加強版的流心貓山王榴槤月餅、流心綠茶月餅及低糖綠茶月餅，特意加重榴槤及綠茶味，香氣濃郁回甘。（網址：https://shop.ipastry.com.hk/）

皇玥沿用以往的禮盒設計，選用全手工紙皮盒，透過繁複紙藝呈現出皮革紋理，邊緣就以整齊車線作點綴。

9. 當文歷餅店

當文歷餅店 以傳統四合院作靈感設計成「玉兔戲庭院月餅禮盒」，禮盒配有一個座檯電子燈飾藏於庭院中心，輕觸開關掣即可讓柔光照出，四周除了繽紛的燈籠吊飾外，還有玉兔翩翩起舞。禮盒兩大門各附上三個精美小盒，內含獨立包裝的6件月餅，包括3件「奶黃月餅」及3件「伯爵茶奶黃月餅」。（網址：https://dangwenli.com/）

玉兔戲庭院月餅禮盒：$498

10. 花玥

本地手工月餅品牌「花玥」，今年推出4款月餅禮盒，當中有跟《傭仔日記》聯乘的「經典月餅禮盒」、「繁星月夜中秋禮盒」、「流心手工月餅經典雜錦禮盒」及「手工玫瑰花月餅禮盒」。當中必試兩款全新月餅口味，分別是將椰子和咖啡融入的「生榨椰子拿鐵手工月餅」及選用優質新會陳皮的「陳皮奶黃手工流心月餅」。即日起經官網預訂，可享低至66折優惠，消費滿$1,000即可享免費送貨服務。（網址：https://www.lunedeblossom.com/）

《花玥》x《傭仔日記》限量版月餅禮盒：$388（原價$588）



繁星月夜中秋禮盒：$398（原價$598）



流心手工月餅經典雜錦禮盒裝（8件）： $368（原價$526）



手工玫瑰花月餅 (台灣大甲芋泥鹹蛋、手炒鳳梨鹹蛋﹑紅豆麻糬) 連精美玻璃禮盒 ：$398（原價$598）

11. Paul Lafayet

法式甜點品牌 Paul Lafayet 與本地創作團隊Carrot Salmon合作，設計出精緻的四式奶黃月餅禮盒。今年禮盒以嫦娥與玉兔作為靈感，每盒月餅共有4款經典口味奶黃月餅，分別為充滿濃郁雲呢拿籽香氣的「法式焦糖燉蛋」、茶香與米香交織的「玄米茶月餅」、香氣清雅的「伯爵紅茶月餅」以及天然細滑的「麥盧卡蜂蜜月餅」。即日起至8月31日設有早鳥優惠，非會員每盒$288，會員可享每盒$268。（網址：https://www.paullafayet.com/）

四式奶黃月餅禮盒：$288（原價$398）

12. Pâtisserie Jane

甜品網店 Pâtisserie Jane向來以各種口味手工撻作招徠，今年中秋就帶來「茗茶月餅」及「彩虹酥皮月餅」兩大系列，以多款創新茶饌口味及不同傳統潮州酥皮月餅跟大家過中秋。「茗茶月餅」系列一盒有4件，特設4款月餅口味，包括「抹茶荔枝月餅」、「伯爵紫薯月餅」、「桂花紅棗桂圓月餅」及「奶香烏龍奶皇月餅」；而「彩虹酥皮月餅」系列就含有「香芋蛋黃酥皮「月餅及奶皇蛋黃酥皮月餅」兩款口味，月餅以烤焗方式代替傳統油炸，較為健康。即日起至8月31日，可享9折優惠。（網址：https://www.patisseriejane.com/）

「茗茶月餅」禮盒：$168（原價$188）

「彩虹酥皮月餅」禮盒：$208（原價$228）

13. The Cakery

由創業家Shirley於2016年創立的本土烘焙店「The Cakery」，於今年中秋推出6款精緻的香港製造純素迷你麻糬和流心月餅，以健康且無添加防腐劑的純天然食材入饌，當中包括「抹茶麻糬」、「伯爵茶黑糖麻糬」、「黑芝麻流心」、「紅棗麻糬」、「朱古力榛子流心」和「椰子花生流心」味。3款流心月餅口感絲滑，尤其朱古力榛子選用濃郁純素朱古力，配搭頂級榛子；椰子花生味的椰香濃郁！抹茶控必試由日本抹茶粉製成的「抹茶麻糬月餅」，抹茶味濃帶微苦，叫人回味無窮。（網址：https://www.thecakery.com/）

純素麻糬和流心迷你月餅：$428

14. 超羣餅店

擁有近60年歷史的本地老牌餅家「超羣餅店」於1966年在香港創辦，早於70至80年代已進軍台灣及美國，其雙黃白蓮蓉月餅及迷你奶黃月餅於香港製造，前者用上上乘的湘蓮和優質鹹蛋黃，以黃金比例製造；後者選用特級蛋黃研磨烤焗，蛋香十足！今年「超羣」更推出「迷你朱古力月餅」及以日本產焙茶製成的「迷你焙茶月餅」，打入年輕人市場。（網址：https://www.marias.com.hk/）

雙黃白蓮蓉月餅禮盒（4件）：$228（原價$398）

迷你焙茶月餅禮盒（6件）：$198（原價$378）



餐廳 / 咖啡店界別

1. Matchali

抹茶控注意！位於灣仔月街的咖啡店「Matchali」聯乘「esca」聯乘推出一系列素食月餅，所有月餅均為全手工製作，不含任何添加劑或防腐劑。今年一共有3款禮盒套裝可供選擇，包括「如意月餅套裝」，內有抹茶杏仁月餅、抹茶紅豆月餅和日本茶道級抹茶及焙茶；「團圓月餅套裝」和「滿月套裝」亦包括了4個月餅、日本茶道級抹茶或焙茶，以及一個陶瓷茶碗，一個 沏茶用的茶杓和一個茶筅(沏茶器)。客人購買5盒或以上月盒，或於9月14日或之前，預訂及親身到門市領取，均可享9折早鳥優惠。（網址：www.matchali.com）

3款月餅禮盒套裝定價由$660至$880不等。

團圓月餅套裝（$880）

2. agnès b. CAFÉ

今年agnès b. CAFE除了經典奶皇及香濃朱古力口味外，更推出全新草莓乳酪口味，以細滑的乳酪餡料夾雜草莓乾，味道清新，乾果肉也能增添口感。月餅禮盒以鮮橙色配璀璨星火圖案作設計主題，並附有星光投影燈，只要轉動投影燈前蓋，就能投射出品牌的經典圖案。即日起至2023年9月3日，以銀聯二維碼、銀聯手機閃付、銀聯信用卡及借記卡於香港門市或網店預訂agnès b. CAFÉ 2023全新中秋節月餅禮盒可享88折優惠。（網址：https://cafefleuriste.agnesb.com.hk/）

四件裝月餅禮盒(草莓乳酪 / 朱古力 / 經典奶皇)單款口味四件及星光投影燈乙支：$316.8（原價$360）

3. Starbucks

今年Starbucks月餅禮盒以走馬燈設計呈現，再配上以星巴克咖啡茶飲製成的「流心焦糖咖啡月餅」、「焙茶黑芝麻月餅」以及「燕麥奶奶黃月餅」各2件，每套禮盒附送一張中杯裝（354ml）手調飲品券。「流心焦糖咖啡月餅 」加入咖啡製成餅皮， 配搭咖啡外餡，濃郁的咖啡加上流心焦糖的香甜，啖啖回味；「焙茶黑芝麻月餅」就用來自日本的優質焙茶粉散發著濃厚的焙煎香味，與香濃黑芝麻做成的餡料絲絲交織；「燕麥奶奶黃月餅」就結合條中式奶黃餡料及燕麥奶，清新不甜膩。（https://www.starbucks.com.hk/）

星巴克月餅亮光走馬燈禮盒：$368

4. Häagen-Dazs

今年「Häagen-Dazs」以「A Taste of Moon Paradise」為主題，將18世紀晚期法國的傳統 Toile de Jouy朱伊紋印花設計融入雪糕月餅設計中，再以朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，融合各款雪糕口味變成12款雪糕月餅。當中包括「七星緻月」內的「香滑開心果流心重」及「比利時朱古力雪糕」；「九星迎月」內的「呍呢嗱雪糕」、「甜王士多啤梨夾心」及「芒果雪糕」等。即日起至8月28日於門市及網店訂購各款月餅，可享早鳥優惠低至65折。（網址：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/）

七星緻月：$538

藝華麗：$348

5. 1957 & Co.

本地餐飲集團「1957 & Co.」 今年除了推出經典的「雙黃白蓮蓉月餅」外，更推出「迷你流心奶黃月餅」。月餅100%由香港製造，嚴選上乘的寸三蓮和鹹蛋黃打商，每件均由人手搓製。蓮蓉口感幼滑，蛋黃鹹香化沙。至於「迷你流心奶黃月餅」就選用天然牛油製成，秘製流心奶黃餡料如絲般柔滑，從內到外散發出濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，即日起至8月26日或之前訂購可享7折優惠。（網址：https://1957-co.eber.co/）

雙黃白蓮蓉月餅禮盒（4件）及迷你流心奶黃月餅禮盒（6件）：原價$428

6. 神燈海鮮酒家

適逢中秋節臨近大閘蟹季節，因此「神燈海鮮酒家」推出「金蟹皇麻糬月餅」，以大閘蟹肉混合香濃蟹膏製成蟹黃油醬，蟹中間的「蟹心」就以台灣麻糬製成。月餅富有濃郁蟹黃香，奶黃餡料則有奶香及蛋黃香味，加上麻糬口態彈牙煙韌，三者融合一起創意十足。即日起至9月14日可享早鳥優惠價，限量供應300盒。（網址：https://www.facebook.com/Lantern.Restaurant）

金蟹皇麻糬月餅：$298（原價$398）

7. 堡品牛腩

本地牛腩專家「堡品牛腩」一反中秋傳統，推出最近產品「堡品陳皮牛腩月餅」，將潮式牛腩味道加入傳統月餅。月餅中有使用秘製鹵水慢煮熬製數小時的金錢牛𦟌，再手撕成絲製成餡料，經秘製鹵水熬煮過後，金錢牛𦟌口感軟腍入味。月餅內更附有燈謎紙，讓各位可以跟親友一邊享用美點時一點解謎，相當有心思，即日起至8月31日可享早鳥優惠。（網址：https://bobunclub.com/app/web/eaindex.php）

陳皮牛腩月餅：$258（原價$308）

8. 營致會館

米芝蓮二星粵菜餐廳「營致會館」推出由行政總廚蕭顯志師傅及其團隊每日以人手巧製，無添加防腐劑的「迷你酥皮月餅禮盒」，每件月餅酥皮鬆化，奶黃香溢，入口軟滑甘香。由即日起至8月31日或之前批量訂購，可享額外早鳥優惠。（網址：http://yingjeeclub.hk/）

營致會館迷你酥皮奶黃月餅：$468

9. 壹玖捌叁

坐落於跑馬地的「壹玖捌叁」開業10年，今年決定以傳統手工蘇式月餅，打破坊間常見的廣式月餅。6款蘇式月餅外皮酥脆，甜月餅餡料以紅豆、蓮蓉和棗泥等入饌；而鹹月餅則以金腿和五仁為主角。部分月餅中會加入傳統廣式月餅擁有的鹹蛋黃，更設計新款口味，如混合堅果的紅豆餡和紫薯餡配鹹蛋黃。（網址：https://www.facebook.com/1983hkcuisine/）

6款口味包括紅豆蛋黃月餅、蛋黃白蓮蓉月餅、金腿五仁月餅、至尊五仁月餅、紫薯蛋黃月餅及果仁紅豆月餅：$488

10. 卅二公館

中環頂級中菜館「卅二公館」推出4款啟發自餐廳著名菜式的中秋月餅，包括靈感來自「綠茶青檸乳酪蛋糕」的「抹茶森林月餅」，月餅口味以抹茶為基底，配以微酸的柚子，還苦澀與甜酸中取得恬到好處的平衡；「香芒椰子月餅」就是將餐廳的「香芒椰汁糯米卷」重新演譯；「菊花紅棗月餅」就將帶有清新花香味的菊花結合紅棗，寓意生活美滿；「柚子梅酒月餅」就以招牌雞尾酒作基礎，以波本威士尼搭配琴酒，再混合梅子與柚子，味道帶淡淡紫蘇香。（網址：https://mott32.com/）

卅二公館月餅禮盒套裝：$488

11. 國金軒

榮獲米芝蓮推介的高級食府「國金軒」今年推出全新的香港製造「時尚珍品」尊尚禮盒系列，除了兩款皇牌口味「雙黃白蓮蓉月餅」及「金沙奶黃月餅」外，更有色彩繽紛的「桃山月餅」系列，「迷你桃山皮月餅」又名日式月餅，手藝源自日本桃山，必試3款新登場的「綠茶鳳梨」、「養生柑桔」及「清新莓果」，於8月31日前選購可享高達68折優惠。（網址：www.MiraDining.com）

五福臨門月餅尊尚禮盒：$528

12. 都爹利會館

香港著名米芝蓮一星餐廳「都爹利會館」與氣泡茶品牌「Saicho」聯乘，共同打造中秋茗茶月餅禮盒。禮盒中有團隊精心製作的皇牌流心奶黃月餅及Saicho清爽芬芳的氣泡茶。官方建議將Saicho氣泡茶冷藏再注入香檳杯享用，可以增強其香味及令氣泡更綿密。清新的氣泡茶能夠中和月餅的豐盈口感，顛覆舊時人們認為要熱茶配月餅的想法。（網址：www.saichodrinks.com）

都爹利會館 x Saicho中秋茗茶月餅禮盒：$498

13. 唐宮小聚

中菜餐廳「唐宮小聚」3款特色中秋禮盒再度回歸，包括人氣熱賣的「芳華四喜禮盒」、流心控必食的「雙色流心禮盒」，以及專為養生人士設計的「素有新意禮盒」。「芳華四喜禮餅」內有4款口味月餅各一件，如充滿創意的減糖「肉乾紅蓮蓉月餅」、「金腿伍仁月餅」、「雙黃白蓮蓉月餅」及經慢火炒製黑芝麻的「黑芝麻蛋黃月餅」，由即日起至9月6日購買中秋月餅禮券更可享75折早鳥優惠。（網址：http://socialplace.hk/zh-hant/）

芳華四喜禮盒：禮券優惠價$298（原價$398）

素有新意禮盒：禮券優惠價$223（原價$298）

14. FORTNUM & MASON

自1707年在倫敦創立的「Fortnum & Mason」多年來獲得皇家認證，其茶品更被譽為是「英女王最愛的下午茶」。適逢中秋佳節將至，「Fortnum & Mason」推出兩款口味奶黃月餅，並分別是帶有淡淡佛手柑味的經典伯爵茶，以及帶有濃郁麥芽香的皇家紅茶口味。各位也可能選購茗茶月餅禮盒，當中還配有一對由品牌精心打，用回收玻璃瓶升級再造的蓮花造型茶杯。由即日起至9月8日，顧客可以早鳥優惠購買茗茶月餅禮盒。（網址：https://www.fortnumandmason.com/）

Mooncake & Tea Pairing Gift Box：$678

15. Simply Pleasure | Smile Yogurt

「Simply Pleasure」與「Smile Yogurt」於今年中秋，以「詩意團圓」作為主題，將花、茶、藝術與東方生活美學融合一系，創作一系列中秋禮盒與購物籃，讓各位於中秋佳節中可以沉醉於詩詞畫面當中。品牌推出了兩款經由本地手工製作，融合東方農生智慧與清新花果香氣的月餅，分別是帶玫瑰花香和清新果香的「玫瑰柚子豆沙月餅」，以及有柑桔清香的「柑桔白蓮蓉月餅」。講到有詩意，當然不少得唐朝著名詩人李白，品牌推出的其中一個月餅禮盒「朗月」就是以李白的《古朗月行》作靈感，禮盒中包括「玫瑰柚子豆沙月餅」、「柑桔白蓮蓉月餅」各一個，以及「Simply Pleasure」3款茶袋禮盒各1盒。即日起至9月18日可享早鳥優惠。（網址：https://www.sp-boutique.com/home / https://www.smile-yogurt.com/）

朗月 Bright Moon：$178（原價$258）

花月 Floral Moon：578（原價$628）

酒店界別

1. 香港瑰麗酒店

「 香港瑰麗酒店 」與「香港故宮文化博物館」合作，推出「明月：傳承」限量月餅禮盒，並由酒店中菜行政總廚李志偉師傅主理。禮盒包括2個瑰麗「傳統雙黃白蓮蓉月餅」和4個彤福軒「迷你奶黃月餅」。香港故宮文化博物館展廳 5「器惟求新—當代設計對話古代工藝」展覽藝術總監的又一山人（黃炳培），最近就與本地視覺藝術家黃宏達和全球首位人工智能水墨畫家 A.I. Gemini 合作，運用先進科技以現代水墨畫重新演譯圓月。希望大家今年賞月思鄉念故人，享受美點美茶同時，也能發揮想像力。（網址：https://www.rosewoodhkshop.com/zh）

香港瑰麗酒店及香港故宮文化博物館「明月: 傳承」月餅禮盒：$488

2. 如心酒店

「如心酒店」集團旗艦中菜廳「如」，於今年中秋佳節推出3款不同口味的月餅禮餅及各式禮物籃。中秋月餅禮盒包括選用頂級湘蓮配搭金黃色、油光滿滿鹹蛋黃的「雙黃白蓮蓉月餅」、選用頂級牛油及鹹蛋黃的「迷你流心奶黃月餅」及以芳香馥郁的上等陳皮，配搭綿密質感的紅豆沙蓉製作而成的「迷你陳皮豆沙月餅」。於9月10日或之前預訂，可享高達71折早鳥優惠。（網址：https://ninaboutique.com/zh）

雙黃白蓮蓉月餅(4件）：＄278（原價$388）

迷你流心奶黃月餅（6件）：$268（原價$368）

迷你陳皮豆沙月餅（6件）：$258（原價$358）

3. 逸東軒

「逸東酒店」（Eaton HK）的米芝蓮一星中菜廳「逸東軒」，今年有兩款中秋月餅禮盒推出，「逸月薈萃」內有「迷你流心奶黄月餅」、「迷你流心奶黃白蓮蓉月餅」、「迷你陳皮豆沙月餅」3款口味各兩個，滿足不同口味的家人。至於「逸月流金」就有香甜幼滑的迷你流心奶黃月餅，入口蛋香濃郁至極。另外，逸東酒店繼續支持可持續發展概念，因此月餅禮盒都是可循環再用的木材，待中秋過後，各位可以將禮盒當成首飾箱，以延續它的生命。即日起至8月31日訂購可享8折優惠；9月1日至15日訂購，就可享正價85折優惠。

「逸月薈萃」禮盒（6件）、「逸月流金」禮盒（6件）： $398（至8月31日）、（原價$498）

4. JW萬豪酒店

「香港JW萬豪酒店」米芝蓮中菜廳「萬豪金殿」今年一共推出5款口味月餅。喜歡傳統口味的可選「雙黃薑汁白蓮蓉月餅」，師傅將幼滑的白蓮蓉連同微辣薑汁與鹹蛋黃製作而成；另有適合一家人共同分享的「8吋8黃薑汁白蓮蓉團圓月餅」以及「迷你奶黃月餅」、「迷你玫瑰棗蓉月餅」及「迷你陳皮紅豆月餅」。由即日起至8月31日預訂可享8折優惠，9月1至28日享9折優惠。（網址：https://jwmarriotthkoffers.com/zh）

雙黃薑汁白蓮蓉月餅：$398（原價$498）

迷你陳皮紅豆月餅：$390.4（原價$488）

5. 香港麗晶酒店

今年中秋是「香港麗晶酒店」重生後迎來的首個中秋節，今天特意推出精緻的「迷你雜錦月餅」及「迷你奶黃月餅」。酒店中菜廳「麗晶軒」榮獲米芝蓮二星及黑珍珠兩鑽美譽，今年的「迷你奶黃月餅」也是由「麗晶軒」行政總廚劉耀輝先生及主廚鄭文生先生領導的團隊製佢。月餅以精湛手工製成，順滑甜美的奶黃與高貴金箔融合一起，送禮大方得體。「迷你雜錦月餅」擺放於既高級又時尚的鳧綠色雙層禮盒之中，以金色月亮徽章作點綴。內有「迷你蛋黃白蓮蓉」、「迷你陳皮豆沙」、「迷你綠茶奶皇」和「迷你伯爵茶奶皇」(每盒八件，每款口味月餅各兩件）。（網址：https://hongkong.regenthotels.com/）

迷你奶黃月餅（6件）：$688

迷你雜錦月餅（8件）：$428

6. 富豪酒店

今年「富豪酒店」首次聯乘茗茶品牌「TEA CHÂTEAU」，推出兩款「嘗月・茶香」中秋禮盒系列。當中的「糧兔迎月禮盒」含有人氣「迷你奶黃三色賞」6件，及「TEA CHÂTEAU」養生茶囊組合共30粒。「悅兔皓月禮盒」除上述內容外，更包含Executive沖泡茶機，將養生文化融入生活。由即日起至8月31日可於網店以優惠價預訂。（網址：https://eshop.regalhotel.com/）

耀兔迎月禮盒（迷你至尊奶黃月餅(2 件)、迷你流心奶黃月餅(2 件)、 迷你伯爵茶奶黃月餅(2 件)、特色香茗茶囊(陳皮普洱、 菊花普洱及桂花烏龍各 10 粒)：$568（原價$735）

悅兔皓月禮盒 （迷你至尊奶黃月餅(2 件)、迷你流心奶黃月餅(2 件)、 迷你伯爵茶奶黃月餅(2 件)、特色香茗茶囊(陳皮普洱、 菊花普洱及桂花烏龍各 10 粒)、Executive 沖泡茶機(1 部)）

7. 香港港麗酒店

香港港麗酒店於今個中秋特意推出4款不同月餅，當中包括師傅以玫瑰露拌勻蛋黃烘烤「傳統白蓮蓉蛋黃月餅」、「迷你奶黃月餅」、集5款不同口味的「華貴六福月餅」及首度推出限量300盒，以金黃酥脆的曲奇餅皮包裹榴槤果肉的「迷你貓山王榴槤月餅」，榴槤控絕對不能錯過。8月31日前於官網預購指定月餅或禮物籃可享85折優惠。（網址：https://eshop.conraddining.com/）

迷你貓山王榴槤月餅（8件）： $488

華貴六福月餅（正紅豆沙 (兩件)、白蓮蓉蛋黃、黃蓮蓉蛋黃、蛋 黃豆蓉、麥芽糖低糖白蓮蓉 (各 1 件)：$478

8. 半島酒店

適逢中秋佳節，半島酒店繼經典奶黃月餅後，今年推出全新口味，包括可以滿足一眾甜品愛好者的「朱古力奶黃月餅」，當中有「迷你朱古力軟心拖肥奶黃」以後「迷你朱古力布朗尼夏威夷果仁奶黃」，全部以上乘可可製成。另外，今年同步推出的全新「迷你水果奶黃月餅」，就以優選鮮果結合奶黃月餅，內有充滿夏日氣息完熟多汁的士多啤梨，以及芒果和熱情果，讓各位可以於中秋佳節中，品嚐夏日餘韻。（網址：peninsulaboutique.com）

迷你朱古力奶黃月餅：$448

迷你水果奶黃月餅：$388

9. 香港置地文華東方酒店

榮獲米芝蓮兩星和綠星殊榮的「香港置地文華東方酒店」高級法國餐廳「Amber」，今年跟本地素食主義工坊「esca」聯乘推出素食月餅禮盒。為貫徹酒店的可持續發展理念，酒店特別研發出以粟米纖維物料製成的精緻雙層禮盒，盛載著6個獨立包裝的迷你奶黃月餅，並使用搶眼的霓虹黃色束帶加以點綴。凡於10月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶返酒店，均可於酒店內的「Amber」、「SOMM」或「MO_Bar_」用餐時享用由侍酒師精選的香檳、白酒或紅酒乙杯。（網址：https://landmark.mandarinorientalshop.com/）

Amber x esca 素食月餅禮盒：$498

10. 香港文華東方酒店

「香港文華東方酒店」的「文華餅店」繼續秉承節日傳統，於中秋節推出經典雙黃白蓮蓉與雙黃蓮蓉月餅，以及迷你奶黃月餅。除此之外，也有一系列精緻的禮物籃，用來贈給親友就最適合不過。（網址：https://hongkong.mandarinorientalshop.com/）

經典雙黃白蓮蓉和雙黃蓮蓉月餅（4件）：$498、迷你蛋黃白蓮蓉及迷你蛋黃蓮蓉月餅（6件）：$438

11. 黃金海岸酒店

連續10年榮獲米芝蓮推介的「黃金海岸酒店」中菜廳「粵」，聯同信和酒店行政總廚師賴正成師傅推出4款月餅系列，包括「經典月餅系列（四個雙黃白蓮蓉月餅）」、經典月餅系列禮品裝（經典月餅系列一盒、旺來酥和香辣銀魚仔花生各一瓶）、馥郁月餅系列（6個迷你月餅包括低糖松子仁白蓮蓉、栗子豆沙和奶黃月餅各兩個）和馥郁月餅系列禮品裝（馥郁月餅系列一盒、旺來酥和香辣銀魚仔花生各一瓶)。（網址：https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel）

經典月餅系列：$398

馥郁月餅系列禮品裝：$588

12. 帝苑酒店

「帝苑酒店」推出兩層首飾月餅禮盒，以紅色及月圓燙金圖案為主。其月餅採用一級白蓮蓉、甘香蛋黃、頂級金華火腿，以及精選伍仁餡等製作。而今年更有全新「迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅」，加入焦糖海鹽的奶黃餡再搭配香醇濃郁咖啡味，微苦但有甜味中和。全新的「迷你七星伴月禮盒」包含了三黃白蓮蓉月餅和5款口味的迷你月餅。嚴選優質白蓮蓉月餅，配上多款細滑奶黃月餅，一次過品嚐傳統及新穎口味，送禮自用皆怡。今年亦推出「五福禮盒」，六黃白蓮蓉月餅展現了傳統風味另搭配原味蝴蝶酥、腰果酥、杏仁酥及肉桂合桃酥。9月4日或之前訂購可享優惠價。（網址：https://bit.ly/3aI2qBq）

迷你奶皇雜錦月餅禮盒（迷你奶皇月餅(2個), 迷你伯爵茶奶皇月餅(2個)及迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅(2個)：$318（原價$398）



五福禮盒（包括六黃白蓮蓉月餅(1個)、原味蝴蝶酥(70克)、腰果酥(85克)、杏仁酥(85克)及肉桂合桃酥(95克)）：$518（原價$598）

13. 香港數碼港艾美酒店

「香港數碼港艾美酒店」粵菜食府「南坊」首度推出3款精緻月餅禮盒，細選上乘食材巧製出「迷你蛋黃純白蓮蓉月餅」、「迷你流心奶黃月餅」。「南坊」更推出「尊貴月餅配茶葉禮盒」，讓客人同時享用兩款迷你月餅，再品嚐特選中國茗茶。於9月10日前預訂，可享75折優惠。（網址：https://lemeridienhkshop.com/tc/namfongmooncakes2023/）

迷你蛋黃純白蓮蓉月餅（6件）、迷你流心奶黃月餅禮盒（6件）、尊貴月餅配茶葉禮盒：$291（原價$388）

14. 香港康得思酒店

「香港康得思酒店」粵菜食府「明閣」，以及灣仔「明閣」廚藝團隊推出於今個中秋推出「明月餅禮盒」，禮盒包含了傳統的「雙黃白蓮蓉月餅禮盒」，更加入了較為現代口味的「迷你奶黃月餅」，同時也有精選3種口味的「迷你錦繡月餅拼盒」，包括嚴選上乘黑芝麻，經多重工序秘製而成的「迷你流心芝麻月餅」，另有「迷你流心奶黃白蓮蓉月餅」和「迷你陳皮豆沙月餅」以迎合不同客人的口味。月餅禮盒由插畫家林凌（Lingmuki）特別設計，讓各位可以沉醉於嫦娥奔月及月宮玉兔的神話傳說中。由即日起至9月9日或之前，購買月餅均可享早鳥優惠。（網址：https://www.buys.hk/ming-mooncakes/html/ming-mooncakes-2023-checkout-zh.html）

雙黃白蓮蓉月餅：$368（原價$488）

迷你錦繡月餅拼盒：$328（原價$438）

15. W酒店

今年「香港W酒店」的「星宴中餐廳」推出以唱片機造型作設計靈感的月餅禮盒，當中包含6個「流心奶皇月餅」，口感與味道幼滑甘香至極。即日起至8月31日訂購可享82折優惠，批量訂購達200盒或以上，可享72折優惠。（網址：https://www.whongkong-shop.com/tc）

月滿之禮月餅禮盒：$319（原價$388）

16. 香港喜來登酒店

「香港喜來登酒店」推出「月滿中秋・喜來登」月餅系列，以上等蓮子配合充滿油份的金黃鹹蛋製成「雙黃白蓮蓉月餅」，以及將金黃色餅皮包裹住蛋香濃郁的奶黃蛋酥的「迷你蛋黃奶皇月餅」。月餅禮盒以「月滿團圓」為設計靈態，選用優雅的茶褐色為主調，盒面綴以香檳色的酒店標誌及象徵吉祥的中式彩雲。兩款禮盒分別配上香檳金及古銅金內盒，營造出高雅的質態。由即日起至8月30日，於酒店網店預訂即可享8折或以上早鳥優惠。（網址：https://sheratonhkshop.com/tc/mooncake/）

雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$488

17. 唯港薈

向來以榴槤聞名的「唯港薈」，今年中秋亦推出廣受歡迎的「貓山王榴槤冰皮月餅」，月餅以馬來西亞貓山王榴槤入饌，內有大量榴槤肉。另外創新的「翡翠斑蘭蓮蓉月餅」就以特級湘蓮製成細膩蓮蓉，並創新地加入斑蘭，配以優質鹹蛋黃。此外，兩款月餅禮盒均由香港理工大學設計學院學生設計，以現代復古風格呈現香港傳統文化的禮盒包裝，由即日起至9月11訂購更可享指定早鳥優惠。（網址：https://bit.ly/ICONMooncake_eShopTC）

貓山王榴槤冰皮月餅（4件）：$498（原價$598）

翡翠斑蘭蓮蓉月餅（4件）：$368（原價$468）

18. 香港東涌世茂喜來登

香港東涌世茂喜來登酒店「采悅軒」於今個中秋節，推出3款口味的「月照大嶼」月餅禮盒，當中包括「迷你奶黃月餅」及「迷你草莓乳酪奶黃月餅」。前者以金黃餅皮包裹著香滑的奶黃內餡，充滿牛油香氣；後者則加入清新草莓果蓉，香甜又可口。除此之外，今年更新增了「迷你黑芝麻月餅」，芝麻內餡濃郁，每口富有芝麻香。即日起至9月10日可享85折優惠。（網址：https://www.yue-sheratontungchung.hk/zh/）

迷你黑芝麻月餅

「月照大嶼」月餅禮盒：$287.3（原價$338）

19. 香港天際萬豪酒店

「香港天際萬豪酒店」著名粵菜食府萬豪中菜廳推出3款月餅，包括選用一級純正白蓮蓉，配上油潤鹹蛋黃的「雙黃白蓮蓉月餅」、絲滑醇厚內餡配搭金黃外皮的「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」以及油香滿溢的牛油酥皮藏著香滑細膩的奶皇蛋黃餡料， 蛋香、奶香和椰香混成一氣的「迷你奶皇月餅」。即日起至8月21日於指定網站預訂可享早鳥優惠。（網址：https://www.buys.hk/skycity-marriott/html/mooncake2023-checkout-zh.html）

雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$328（原價$398）



迷你奶皇月餅（6件）：$278（原價$348）

20. 港島香格里拉

「港島香格里拉」米芝蓮星級團隊今年特別推出多款招牌中秋月餅，包括限量發售的夏宮珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒、香格里拉五十年陳皮豆沙玫瑰月餅禮盒、夏宮七星伴月禮盒、全新夏宮朱古力及咖啡流心月餅二重奏、及融入嶄新口味的夏宮特級流心月餅二重奏。夏宮首次推出朱古力及咖啡流心月餅二重奏，其朱古力流心月餅選用特濃法國 Valrhona朱古力製成；咖啡流心月餅餅皮和奶皇餡同時混入精磨的阿拉比卡咖啡粉，散發濃郁香氣。(網址：https://boutique.shangri-la.com/index.php）

夏宮珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒（8件）：$1,328

夏宮朱古力及咖啡流心月餅二重奏（6件）：$488

21. 九龍香格里拉

「九龍香格里拉」的米芝蓮星級中菜廳「香宮」亦推出一系列傳統和創意兼備的應節美點，推介包羅四種最受歡迎口味的香宮中秋月餅四重奏、五十年陳皮豆沙月餅連柑普茶禮盒套裝、以及多款別出心裁的新品，包括香宮榴槤冰皮月餅二重奏、香宮芒果芝士熱情果冰皮月餅及香宮迷你金時番薯紅豆月餅等。（網址：https://bit.ly/KowloonShangriLa_SLeB_MAF2023_CN）

香宮中秋月餅四重奏（迷你奶皇月餅 (4件)、迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (4件)、迷你流心朱古力月餅 (4件)、迷你鳳梨月餅 (4件)）：$638

香宮榴槤冰皮月餅二重奏（貓山王榴槤冰皮月餅 (3件)、黑刺榴槤冰皮月餅 (3件)）：$528

香宮芒果芝士熱情果冰皮月餅（8件）： $528

22. 香港嘉里酒店

香港嘉里酒店出經典「紅糖雙黃白蓮蓉月餅」、「紅糖迷你奶黄月餅」以及全新「紅糖迷你月餅三重奏」，當中含有阿拉比卡咖啡、新西蘭麥蘆卡蜂蜜及柚子鳯梨果醬口味，讓客人可以有更多口味選擇。（網址：https://boutique.shangri-la.com/index.php）

左起：紅糖迷你月餅三重奏（6件）：$408、紅糖雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$458、紅糖迷你奶黃月餅（8件）：$388

23. 美麗華酒店

美麗華酒店的創意藝術糕餅店「Bombshell」趁中秋佳節推出限量版5吋「花好月圓藝術甜點」（Lotus Luna Bomb），甜品以玉兔伴明月作為靈感，內含多款得意糖果，包括迷你自家製朱古力玉兔、粉紅小兔及花朵造型綿花糖、迷你朱古力Bonbon等，以及由「國金軒」製作的「8件裝迷你奶皇月餅」。另外，立體玉兔造型禮盒設計仿如時尚手袋，配合柔和燈光，也可作燈籠使用。（網址：https://bit.ly/OrderLotusLunaBomb2023-C）

花好月圓藝術甜點：$988（原價$1,288）

其他類別

1. 鴻福堂

「鴻福堂」推出兩款全新中秋月餅禮盒，包括「迷你蛋黃白蓮蓉月餅禮盒」，以及含有「迷你陳皮豆沙月餅」和「迷你黑糖麻糬金沙奶黃月餅」的「雙重滋味月餅禮餅」。同時，「鴻福堂」再度與台灣人氣品牌「微熱山丘」合作，推出「鳳梨奶黃月餅」，由新加圾製造，100%採用馬來西亞彭亨州的貓山王榴槤製作餡料，香氣濃郁。（網址：http://www.hungfooktong.com/）

迷你蛋黃白蓮蓉月餅禮盒：$279（原價$309）

雙重滋味月餅禮盒：$279（原價$309）

貓山王榴槤冰皮月餅：$479（原價$649）

2. 一個不榴

成立於2022年，所有食材100%內自馬來西亞樹上熟榴槤的「一個不榴 Souled Out」，今年再度推出「原味貓山王榴槤冰皮月餅」，以及全新產品「竹炭黑刺榴槤冰皮月餅」跟大家度過中秋佳節。「竹炭」款將馬來西亞自然樹上熟成的黑刺果肉與軟糯竹炭皮以黃心比例結合而成，口味順滑富有奶油香，榴槤紅必試。（網址：https://www.facebook.com/souledouthk/）

原味貓山王及竹炭黑刺榴槤冰皮月餅（每款3件共6件）：$328（原價$458）

3. 奧比斯

「奧比斯」與知名本地插畫家「癲噹」及「奇華餅家」今年再次合作，推出一系列限定聯乘中秋禮盒，包括「麥芽糖醇低糖月餅」及「經典蛋黃奶皇月餅」，色彩斑斕的設計展現前線醫生護士快樂助人的精神。另外，今年「奧比斯」更首次聯同本地品牌「上水貨舖」推出「限量版迎月套裝」，各位除了可以品嚐到兩款人氣奇華月餅外，更可以同步試試由「上水貨舖」製造的奶醬多及鮑魚口味爆谷。（網址：www.orbis.org/mooncake2023）

奇華迷你至尊月餅禮盒（麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉月餅2個 及 迷你蛋黃奶皇月餅2個）：$135