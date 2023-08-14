McCafé x OOHA 新出草莓冰雪乳酪 買指定套餐送 Anson Lo 設計「撈撈造型杯墊」

麥當勞McCafé與OOHA再合作，推出全新夏日限定「草莓冰雪乳酪」，並再與MIRROR人氣成員盧瀚霆（Anson Lo）合作，推出由 Anson Lo 親手設計的4款「撈撈造型杯墊」，只需於戶戶送訂購指定套餐，即可獲得乙件。

全新「草莓冰雪乳酪」選用 OOHA荔枝乳酸味汽水，加上酸酸甜甜的草莓乳酪冰雪，以迷人的粉紅色外觀搭配清甜椰果，為大家送上甜蜜及冰涼感！

全新「草莓冰雪乳酪」

麥當勞手機App 內的設有「McCafé 草莓冰雪乳酪減$3」電子優惠券

由明日（8月15日）上午11時起至9月11日晚上11時59分，凡於戶戶送訂購McCafé「莓刻甜蜜系列」，即可獨家獲得「撈撈造型杯墊」乙款。一套四款的杯墊皆由教主精心手繪設計，並印有教主簽名。4款「撈撈造型杯墊」將按推廣階段派發，一星期送贈一款，數量有限，送完即止。 （備註：一人餐可獲乙件、二人餐可獲兩件、三人餐可獲三件。）

戶戶送平台指定 McCafé「莓刻甜蜜系列」包括：

• 麥炸雞三人餐配草莓冰雪乳酪

• 自選飽三人餐配草莓冰雪乳酪

• 麥炸雞二人餐配草莓冰雪乳酪

• 麥炸雞二人餐配草莓冰雪乳酪

• 自選飽二人餐配草莓冰雪乳酪

• 麥炸雞一人餐配草莓冰雪乳酪

• 自選飽一人餐配草莓冰雪乳酪

8月15日起換購

8月22日起換購

8月29日起換購