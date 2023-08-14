DJ SODA日本演出期間 慘被多人「胸」襲 ：「束手無策的被性騷擾⋯⋯」

韓國人氣唱片騎師「DJ SODA」性感火熱的形象深入民心，在世界各地支持者眾，不過日前就有不愉快事件發生！事緣DJ SODA在日本大阪「MUSIC CIRCUS」音樂祭表演期間，竟然被多名觀眾出手「胸」襲！她事後在社交平台展示出多張自己被非禮的相片，坦言非常害怕，事後手仍在顫抖⋯⋯

DJ SODA日本被多人「胸」襲

從相片中可見，身穿白色背心和短裙的DJ SODA走近觀眾們，大批觀眾都表現得非常熱情，同時竟有人用手背在DJ Soda的胸部磨蹭，更有多隻手直接抓住她的胸部，極為過分。DJ SODA形容當時是「束手無策的被性騷擾」（I was helplessly sexually harassed by them）

DJ SODA事後以英文、日文及韓文三文寫下長文，表示為了與觀眾近距離接觸，她不時都會在演出完結時走到台下與觀眾交流，但這天卻被不只一人，而是多人觸摸胸部。她坦言回到酒店後仍然非常害怕，十年的DJ生涯中從未遇過這種事，又表示在經歷這樣的事情後，將來很難會再走到舞台下接近觀眾。

DJ SODA及後再發文，表示無論她的衣著是如何，都不能將性騷擾的行為正當化，衣著性感不代表別人可以觸碰她的身體；她又指很清楚甚麼衣著能讓自己變得漂亮和自信，而她的打扮亦是為了滿足自己而已。DJ SODA強調，她的身體只屬於自己﹐不屬於任何人，她喜歡穿著性感的衣服，以後亦會繼續忠於自己。