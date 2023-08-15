無線電動工具潮成主流 美沃奇料前景看好

香港電動工具市場重視實用性與體驗，穩站市佔率前列的電動工具品牌美沃奇(Milwaukee) ，在香港亦以施工現場解決方案(JSS) 及實體店雙線發展，美沃奇香港及台灣總經理陳文洪更指，因應香港的市場特色，令品牌即使在疫情之下，仍能有可觀的銷售增長。

擴大實體店迎戰

香港工程界以中小企為主軸，而且工具、物料的零售點集中在某些地區，在此生態下，實體店的設置非常重要。陳文洪表示，美沃奇過往以歐美市場為主，但近年銳意拓展亞洲市場，特別在香港，在母公司創科實業(00669)旗下，可算是「主場」，因此早已設有多家實體店。今年第三季更將旺角店搬遷至千呎大舖，希望有更大空間設置更多工地場景，讓工友可更如實地體驗美沃奇工具的優勢。

美沃奇香港及台灣總經理陳文洪

兼容性強致勝

陳文洪續指，美沃奇的施工現場解決方案亦是另一重要發展方向。美沃奇的產品優勢，是同一系列電池可兼容不同產品，如 M12 系列以便攜性為主打，適用逾 150 款產品；M18 系列以性能取勝，更能兼容逾 260 款產品。美沃奇的專業團隊，會到工地了解工友所需，制定不同用途的解決方案，更會短期免費借用產品，讓工友親身了解無線電動工具的優勢。 據了解，有逾半借用工具後的用家最終成為買家，品牌在工程界的可靠度可見一斑。

美沃奇的 M18 系列以性能取勝，能兼容逾 260 款產品。

政府推廣職安助力大

此外，政府及業界的大力推廣，亦令美沃奇有更大發展空間。肺塵埃沉著病補償基金委員會推出的「中小型企業裝修維修及建造業減塵工具資助計劃」，資助業界購買合規格的手提磨角機，陳指公司的產品有參與該計劃，中小企獲資助後可以半價購買相關工具，既提升工業安全水平，亦令品牌受惠，對知名度與營業額均有幫助。

此外，政府為推廣工地安全，一般會為採用無線電動工具的標書加分，亦令業界更廣泛地採用無線電動工具，美沃奇就有更大發展空間。過去數年，品牌的營銷均有高達雙位數的增長，即使面對疫情，但因香港的大型工程動工及樓市交投活躍，對無線電動工具需求仍然殷切，因此陳文洪相信今年品牌的前景持續看好。