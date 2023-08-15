《東京愛情動作故事》10位女優全部揭曉 河北彩花、天使萌都有份！

TVB myTV SUPER購入的日劇《東京愛情動作故事》將於8月19日首播，劇集邀得10位日本AV女優參演，早前已公布的包括上周來港出席見面會的相澤南，還有桃乃木香奈、古川伊織、Mihiro（金子美廣）、羽田愛、楪可憐，而今（15日）myTV SUPER一口氣揭曉餘下4位女優，4人皆是現役當紅女優，包括人氣極高的河北彩花！

《東京愛情動作故事》10位女優携手演出

前日本AV女優相澤南，上周現身深水埗西九龍中心，出席「相澤南我好掛住香港粉絲見面會」，為《東京愛情動作故事》造勢。當日商場各層早已企滿人，希望一睹女神風采。相澤南以一襲雪白連身裙造型亮相，仙氣滿滿，她以廣東話跟大家打招呼，又不忘賣口乖大讚香港男士溫柔！相澤南除了分享拍攝劇集的點滴，播出的預告片中亦可見甚多火辣辣的性感演出，令人期待！

《東京愛情動作故事》共有10位AV女優演出，myTV SUPER官方平台上周起以「擠牙膏式」逐一公布女優名單，實在吊人胃口，不過今日終於一口氣揭曉餘下4位女優，4人皆是現役當紅女優，包括天使萌、八掛海、山手梨愛，更令人驚喜的是河北彩花亦有份演出！

《東京愛情動作故事》10位女優全部揭曉：

桃乃木香奈、相澤南、古川伊織、Mihiro、羽田愛、楪可憐、河北彩花、天使萌、八掛海、山手梨愛

部分已公布劇照：