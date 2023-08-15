Häagen-Dazs™ 驚喜中秋大抽獎｜有機會贏365張免費雪糕券＋音樂會門券 由岑寧兒、釗峰及CY陪你共度佳節！

Häagen-Dazs™ 雪糕月餅「 65 折早鳥優惠」進入倒數最後兩星期，同時加碼推出「驚喜中秋大抽獎」！巨獎得獎者可獨得 Häagen-Dazs™ 365 張免費單球雪糕電子劵及四張「A Taste of Moon Paradise」音樂會現場門券，而其他大獎得獎者亦可獲贈兩張音樂會現場門券及價值超過 HK$1,000 雪糕產品！

另外，Häagen-Dazs™ 宣布「A Taste of Moon Paradise」音樂會除早前公布的岑寧兒（Yoyo）之外，梁釗峰及陳宗澤（CY）亦會加盟演出，今次也是三位歌手首度同台合作 ！

立即參加抽獎，即有機會親臨銅鑼灣皇室堡專門店零距離細賞 Yoyo、釗峰及 CY 與 ChillGOOD Live Band 的現場傾力演出，細聽三位歌手獻唱多首以「月」為題的應節歌曲，以聲音導航到 Häagen-Dazs™ Moon Paradise，並一起細嚐多款法式朱伊紋印花雪糕月餅，一同迎接中秋佳節 ！

參加方法

Häagen-Dazs™ Club 現有或新登記會員憑會員卡號碼^只要於推廣期 8 月 15 至 28 日內於專門店或 eShop 單一消費滿 HK$138* ，即可自動參加中秋大抽獎一次，若單一消費包含雪糕月餅禮券，則自動額外獲得多一次抽獎機會，消費次數越多，中奬機會越大，馬上登記會員，立即行動 ！

獎項 獎品 得獎名額 巨獎 「A Taste of Moon Paradise」音樂會門劵四張及365 張單球雪糕券 1個 大獎 「A Taste of Moon Paradise」音樂會門劵兩張及價值超過HK$1,000 雪糕產品^ 10個

有關條款、細則，及更多活動資訊，請瀏覽活動網址：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/hk_tc/promotion-offers/event/2023HDconcert

加入Häagen-Dazs™會員網址：https://members.haagen-dazs.com.hk/tc/join-us

抽獎將於 2023 年 8 月 30 日進行，並將於 2023 年 9 月 1 日在星島日報、The Standard 及活動網頁公布得奬結果。得獎者將獲個別通知領獎詳情！

活動查詢熱線：2629 6116

推廣生意的競賽牌照號碼：57538-39

^Häagen-Dazs™ Club 現有或新登記會員，須於推廣期內登入 https://members.haagen-dazs.com.hk，並在會員賬戶版面按下「參加抽獎」按鈕登記以確認加入活動

*Häagen-Dazs™ 現金禮券及結婚禮券套裝除外

「A Taste of Moon Paradise」音樂會資訊

音樂會日期：2023 年 9 月 11 日（星期一）

演出歌手：岑寧兒、梁釗峰及陳宗澤

演出地點：銅鑼灣告士打道 311 號皇室堡 2 樓 212 號舖 Häagen-Dazs