古陶瓷 X NFT！｜中國古瓷文化聯會發行古瓷NFT 於Grasshopper平台上架 以創新方式推廣中國古代藝術文化

中國陶瓷史悠久而豐富，最早可以追溯至數千年前的新石器時代，陶瓷器自南宋時期已是主要貿易品之一。發展到現代，中國陶瓷業經歷許多變革和創新，其貿易方式亦不斷變化，現時人們能接觸古瓷的媒介，不外乎古董店、拍賣會或展覽會等方式，但隨著古董店日漸式微、拍賣會門檻高，而展覽會在疫情影響下恢復需時，大眾能了解及接觸古瓷的機會越來越少。

為了承襲國瓷文化傳揚工作，讓更多不同年齡層的人士了解和欣賞這門中國藝術，中國古瓷文化聯會收集了流落民間各地的古代陶瓷，配合專業認證及區塊鏈技術重新呈現，確保展示古瓷藏品的真偽，以及其歷史悠久的故事和現實價值。

古陶瓷 X NFT 賦能更包括免費專家鑑定服務

中國古瓷文化聯會宣布，他們的古瓷收藏品已經在 NFT (非同質化代幣) 平台 Grasshopper 上發行。聯會首階段發行了 25 個古瓷 NFT，藏品遠至魏晉時期，近至清朝皇室御品，其中更展出了珍貴的明代空白期(即明代宣德至天順年間) 青花瓷罐。 此 25 個 NFT 之賦能包括收藏擁有人的聯絡方式、實物鑑賞、一對一諮詢服務及免費專家鑑定服務一次，售價只是 88 元。現時單次古陶瓷鑑證服務費用高達數千元，間接令很多民間家庭的「傳家寶」成滄海遺珠。對中國古瓷文化聯會會長柳錦發先生而言，這些珍寶成為無人問津的普通家飾十分可惜，所以才決定將鑑定服務放進 NFT，讓「傳家寶」們得以重見天日！

中國古瓷文化聯會會長 柳錦發先生(左)

中國古瓷文化聯會董事 陳成放先生(右)

中國古瓷文化聯會表示，這項創新的發行方式將有助於推廣中國古瓷文化，擴展了陶瓷藝術的市場和可能性，能讓更多不同熱愛 Web3 的年青人認識和欣賞中國古代藝術的精髓。

數字藏品已經在 Grasshopper 平台上發行，用戶們可以在該平台上瀏覽、購買和收藏這些珍貴的古瓷藏品。

重量級古陶介紹

所謂明代空白期，在瓷器歷史中泛指由正統、景泰、天順三朝年間所燒製的瓷器，由於當時大多數瓷器均沒有記上年號，所以現時業界一般稱為空白期陶瓷。

以下明代空白期的產物、青花八仙慶壽紋大罐採用的是三段式佈局：

繪畫肩飾：海馬紋

足飾：海水紋

腹飾：八仙慶壽 (老者下棋，童子持物，並有鶴、松、柳、竹樹等，寓意長壽福康。)

明朝空白期 青花八仙慶壽紋大罐