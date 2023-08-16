何超儀談陳子聰病情   大動脈撕裂險喪命或終生洗腎

何超儀近日接受Do姐網上節目《The Do Show》專訪，罕有地公開老公陳子聰去年在澳洲探親期時險喪命的經過。陳子聰在去年10月因腹部劇痛送進急症室，發現大動脈撕裂，馬上動手術後更昏迷了一個月零一周始甦醒，惟尿道室手術中被醫生鉗爛，要手插喉造口排尿，或需要終生洗腎。

超儀接受Do姐訪問，講述陳子聰去年因大動脈挪裂險喪命。

陳子聰去年10月到澳洲探望家人，期間飲食無節制，更懷疑為家人搬傢俬時，導致大動脈撕裂。超儀透露當地醫生為他施手術時，發現肚臍以下大動脈爆裂，「一肚都係血，即刻做手術開肚啦，啲血射到一地都係！大動脈爛溶溶。」超儀趕往澳洲後，一直很堅強地全心照顧老公，並與醫生商量治療方向，想盡辦法待老公情況穩定後送回香港就醫。

陳子聰出事後，超儀立即趕往澳洲照顧並了解情況。

陳子聰進行緊急手術後，由於術後要開造口小便，小便屙黑血，每天更要輸10多包血，幾乎用光醫院血庫存量。就連醫生都不看好，言直有很大機會喪命，加上雙腳腳趾冰冷變紫色，有截肢風險，幸陳子聰都撐過來。由於醫生在手術中鉗爛了陳子聰的尿道，需切除兩邊尿道，再手插喉造口排尿，並且一直要洗腎。

超儀於過程中一直很堅強並全心全意照顧丈夫。

超儀擔心以此情況不能返港，可幸陳子聰後來情況好轉，安排醫療專機回港繼續治療，惟他的腸道切剩很短，所以連大排都需要靠造口排便。Do姐關心是否一生未能康復，超儀表示：「醫生話好多人都是用尿袋便一世，但我老公咁後生，我哋梗係問醫生有咩方法博下。我最大嘅心願係佢可以做返一個freeman，可以自己大小便，做返正常人，唔想孭住啲袋，所以我會同佢繼續去做手術。」面對老公的健康情況，超儀人前堅強為他打點一切以及醫療安排，人後她曾躲在房間哭泣，但她依然好好控制自己情緒照顧丈夫。

超儀為了照顧老公減少工作量，暫時不接拍電影。

超儀早前陪同老公到美國最有名的泌尿科檢查，以先進技術成功拔取尿喉，暫時以支架固定腎臟，休息10個月後再到美國做手術，當地醫生有信心超過7成半機會可以醫好尿道問題。未來處理到尿道問題後，便要繼續處理大動脈問題，超儀透露因為有機會再撕裂，所以她呼籲香港人身體檢查時，記得同時檢查大動脈。

超儀早前陪同老公到美國接受有名泌尿科醫生治療，成功拔取尿喉。

超儀於受訪期間非常冷靜並堅強講述情況，Do姐都非常感動：「佢好好彩有你呢個太太。」Do姐於訪問尾聲更致電問候陳子聰，陳子聰於電話中非常精神，感謝Do姐關心：「而家每星期做4次物理治療，做好自己本份。」被問到有咩同老婆講，陳子聰表示自己好感動，見到老婆落力研究同學習呢個病，與醫生討論：「成個經歷令自己更珍惜生命，好多謝身邊嘅人。」 超儀謙虛表示自己只是啦啦隊，Do姐還深深擁抱超儀為她打氣，祝願陳子聰早日康復，做回freeman。