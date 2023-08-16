adidas尖沙咀旗艦店全新面貌回歸 打卡有機會贏得小禮物

adidas位於尖沙咀漢口道旗艦店早前從新裝潢，以「Home Of Sport」概念打造運動之家，一站式帶來運動、購物、休閒與藝術欣賞體驗。適逢旗艦店重新開業，為大家提供多種驚喜禮遇。

adidas位於尖沙咀漢口道旗艦店全新面貌。

旗艦店以家居柔和色調為主，地面至一樓以Sport Performance 產品爲主，G/F設有全新裝修的足球區域，展示多個頂級球會的球衣。一樓以跑步、訓練、戶外山系及StellaMcCartney為主，跑步專區為不同跑者提供專業跑步裝備資訊，BeSpoke專區亦女生提供一系列Bra & Tights產品。二樓主打adidas Sportswear，除了輕便上衣專區外，還有童裝系列。

Sports Performance專區。

三樓就是潮人喜愛的adidas Originals及Y-3潮流服飾及鞋履，adidas最長鞋牆展示了adidas Originals 的經典系列與及被潮流人士追捧的鞋款，方便大家選購。四樓變成adiClub會員活動空間，提供齊全設備定期進行不同訓練活動，同時特設專屬休憩空間以及淋浴設施、洗手間及儲物間。

adidas Originals區域。

四樓的活動空間。

為了慶祝旗艦店重新開業，adiClub會員可以於8月19日於旺角上海街、8月20日於西九文化區香港故宮文化博物館停車場、8月26日近中環9號公眾碼頭，乘坐adidas開蓬觀光巴士到尖沙咀旗艦店可獲小禮品。屆時活動時間為下午2時至晚上7時，每小時開出一班車。另外，尖沙咀旗艦店外牆會化身虛擬實境模式，只要8月19至20日及26至27日期間，每日首100名於旗艦店AR擴增實境打卡人士，有機會贏取限量adidas鞋袋一個；如在店內換領以上禮品時，即場登記成為adiClub新會員，有機會額外獲得adiClub護照套一個。