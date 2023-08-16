全港抱石日｜一連兩日推免費新手抱石班 即看報名詳情

中國香港攀山及攀登總會有限公司將於 8 月 26 及 27 日(星期六及日)舉行「全港抱石日」，屆時多家本港攀石場將免費提供新手抱石班，讓市民大眾可以一嘗抱石體驗，認識各攀石場的特色。活動費用全免，報名從速！

全港抱石日｜免費新手抱石班

為「全港抱石日」提供免費新手抱石班的攀石場，包括位於沙田石門的 JUST CLIMB、牛頭角的BoulderMAD、荃灣的 TrianglePlus 及 VitaBeta Climbing Gym，課程適合12歲或以上從未接觸攀石運動之人士，名額共 72 個，先到先得。

參加者將可以免費參加一小時的新手抱石班(已包括借用攀石鞋)，課程內容包括認識室內攀石 (抱石)的玩法、基本抱石技巧及抱石禮儀、抱石需要的下跌技巧及安全事項、了解抱石路線等等。

有興趣的朋友可於 8 月 23 日下午 6 時前登記報名 (https://forms.gle/FUhHbfzdDKUGNkRj8)。

「全港抱石日」詳情：