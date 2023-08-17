The New Eyeshadow Palette

想擁有精緻有神的妝容，眼妝是非常重要！眼影是整個眼妝的靈魂所在，我想是不可爭的事實。對於市面上花多眼亂的眼影，有時候是很難取捨的。所以一盒多色又可以打造多層次的眼影，對一眾女生來說是很好的「小幫手」。熟悉我的讀者皆知我偏向自然妝容，所以我從最近的眼影新品當中選出幾盤質地細滑、顏色漂亮、容易掌控的眼影向大家推薦。

YSL BEAUTÉ的高訂皮革四色眼影盒，單是皮革外殼已經成功引人注目，黑色皮革縫線外觀突出標誌性的 chevron V 形拼紋，與上篇的氣墊粉底同一系列的包裝。眼影高顯色度粉末配方蘊含珍貴護膚成分，質地像羽毛般輕盈舒適。

200 Gueliz Dream (自然棕色) ：

琥珀金色、焦玫瑰色、赤陶色和中棕色

300 Kasbah Spices（暖棕色）：

淡金色、裸米色、絨面駝色和牛奶巧克力色

KANEBO的幻彩陰影眼影盤，全新採用「以顏色打造陰影」的構想，創造出鮮明的陰影色，調整眼影底色的亮度、飽和度以及色調，令眼妝更立體。當中的反射珠光成分，即使重覆疊塗也不會出現暗沉顯色問題。

03 Volvanic Passion深銅紅色 x 紫色的陰影



04 Resonant Mood米黃色 x 橙棕色的陰影

大地裸色從來都是我杯茶，你又偏好什麼顏色的眼影呢？不妨追蹤我的IG，互相分享、交流更多美容知識。