香港航空送逾千張機票   現身玩遊戲先到先得

香港航空為慶祝四大新航點福岡、布吉、名古屋及北京 (大興)，將送出逾千張免費機票。不過今次送機票活動不如以往那般在網上搶購，大家需要在8月26至27日，親身到港航在銅鑼灣Fashion Walk舉行機票大放送活動，排隊玩遊戲，先到先得。

今次活動將送出多個旅遊熱點的免費機票，除了今年新開的四大航點外，還包括峇里、曼谷、台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京(首都)、重慶、海口、三亞、上海（虹橋）及上海 （浦東）。有興趣參加人士可預先於香港航空網店，或手機APP免費註冊成為金鵬俱樂部（FWC）會員，並於8月26日及27日早上親身前往Fashion Walk地下中庭排隊領取號碼籌。

活動現場有不同打卡位。

港航將於9時派發號碼籌，先到先得，派完即止。獲得號碼籌後可於當日指定時間內，於現場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領取機票換領信。由於每個航點派發的機票數量不同，香港航空將於8月23日在官方Facebook公佈相關航點的派發時間表，方便市民選擇時段到場參與。

參加者需要領取號碼籌再玩夾公仔機遊戲贏機票。

此外，得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠。獲獎機票的同行者只要使用提供的折扣碼，可享購買每張任何航點經濟艙票滿港幣$1000減$150。另於活動現場訂閱香港航空電子通訊亦可獲折扣碼，可用購買經濟艙票價滿港幣$1,000享$100折扣；購買商務艙票價滿港幣＄3,000享$300折扣。該折扣碼於9月1日至9月15日有效，並適用於最多5張機票。

小朋友可以試穿迷你版港航制服。

港航為答謝恆隆地產贊助活動場地，將額外送出20套免費機票予hello恒隆商場獎賞計劃會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及18套單人來回東京、大阪、福岡、名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。詳情請留意hello恒隆商場獎賞計劃的最新公告。