Samsung x NOC 期間限定FlipSide Cafe 打卡區＋特製餐點｜體驗第五代Galaxy Z系列摺機
摺機 x 咖啡是甚麼玩法？Samsung聯乘本地人氣咖啡品牌 NOC Coffee Co.，攜手打造期間限定咖啡店FlipSide Cafe！由即日起至 9 月 4 日，NOC尖沙咀廣東道分店將充滿青春活力兼玩味十足的滑板佈置，以及前衛又具 Samsung 色彩的「打卡able」裝潢；另外還有融合了品牌元素的特製飲品和甜點，完成指定任務有機會獲贈禮品！
必食期間限定甜點及飲品推介
為了今次特別企劃，NOC 特別以 Galaxy Z 系列的摺機配色創作了兩款特別餐點(套餐價 $68)：Irresista-fold 香芋巴斯克芝士蛋糕 及 Flipper-mint 薄荷荔枝乳酸梳打 ——
FlipSide Park 滑板打卡牆
來到FlipSide Cafe，當然不能錯過 Samsung 特設的 FlipSide Park 滑板打卡牆，所有顧客都可無條件利用 Galaxy Z Flip5 的 3.4 寸大前屏自拍！
完成指定任務有禮物
另外，Samsung 與本地創意團隊 BRAINRENTAL 延續合作，經改良的 S Pen 可令平板工作效率提升，繪畫體驗更為昇華，顧客可即場在 Mastermind 繪畫創意區利用現場提供的 Tab S9+ 和 S Pen，在 BRAINRENTAL 特別設計的草圖上發揮創意，創作獨特且個性化的插畫。只要並把個人創作上傳至 Instagram，並@samsung_hk #JoinTheFlipSide @noccoffeeco #noccuration ，即有機會免費獲贈「四合一充電線」換領卡乙張！
在廣東道 FlipSide Cafe 推廣期間，顧客只需以現場提供的 Galaxy Z Flip5，在 FlipSide Park 滑板打卡牆拍照或自拍，上傳至 Instagram並@samsung_hk #JoinTheFlipSide @noccoffeeco #noccuration，即有機會免費獲贈限定 FlipSide 拼配豆掛耳式咖啡乙份 ，每日限量 100 份。
除廣東道分店外，NOC 西營盤分店、將軍澳分店及黃埔分店亦會陸續成為期間限定體驗店：
- Samsung | NOC 廣東道期間限定 FlipSide Cafe
- 店鋪地址：尖沙咀廣東道 28 號新太陽廣場 DFS 旗下香港 T 廣場高層地下 02 號舖
- 限定期間：由即日起至 9 月 4 日
- 營業時間：上午 9 時至晚上 9 時
Samsung | NOC 西營盤期間限定 FlipSide Cafe
- 店鋪地址：西環德輔道西 321 號瑧璈地下 4 號舖
- 限定期間：9 月 6 日至 9 月 19 日
- 營業時間：上午 8 時至下午 6 時
Samsung | NOC 將軍澳期間限定 FlipSide Cafe
- 店鋪地址：將軍澳唐俊街 21 號翩滙坊地下 1A 號舖
- 限定期間：9 月 7 日至 9 月 20 日
- 營業時間：上午 8 時至下午 6 時
Samsung | NOC 黃埔期間限定 FlipSide Cafe
- 店鋪地址：紅磡德豐街 8 號黃埔花園第 9 期 G42 號
- 限定期間：9 月 25 日至 10 月 8 日
- 營業時間：上午 8 時至晚上 8 時