Samsung x NOC 期間限定FlipSide Cafe 打卡區＋特製餐點｜體驗第五代Galaxy Z系列摺機

摺機 x 咖啡是甚麼玩法？Samsung聯乘本地人氣咖啡品牌 NOC Coffee Co.，攜手打造期間限定咖啡店FlipSide Cafe！由即日起至 9 月 4 日，NOC尖沙咀廣東道分店將充滿青春活力兼玩味十足的滑板佈置，以及前衛又具 Samsung 色彩的「打卡able」裝潢；另外還有融合了品牌元素的特製飲品和甜點，完成指定任務有機會獲贈禮品！

今年Samsung繼續領導摺機潮流，推出第五代Galaxy摺疊屏幕智能手機 —— Galaxy Z Flip5 及 Galaxy Z Fold5。

時下流行 Y2K 復古風，Samsung 特別以最新 Galaxy Z Flip5 及 Galaxy Z Fold5 的配色，包括薄荷綠、奶昔白、淡藤紫及冰川藍等，打造這間期間限定的 FlipSide Cafe。

必食期間限定甜點及飲品推介

為了今次特別企劃，NOC 特別以 Galaxy Z 系列的摺機配色創作了兩款特別餐點(套餐價 $68)：Irresista-fold 香芋巴斯克芝士蛋糕 及 Flipper-mint 薄荷荔枝乳酸梳打 ——

Irresista-fold 香芋巴斯克芝士蛋糕(HK$48) – 限定香芋巴斯克芝士蛋糕既帶有忌廉芝士的順滑細膩，又有香芋的淡淡甜香，口感綿密幼滑，讓人忍不住 一口接一口！

Flipper-mint 薄荷荔枝乳酸梳打(HK$45) – 荔枝乳酸中加入梳打水與薄荷，酸甜順滑又帶有氣泡感，非常適合夏天解暑！

FlipSide Park 滑板打卡牆

來到FlipSide Cafe，當然不能錯過 Samsung 特設的 FlipSide Park 滑板打卡牆，所有顧客都可無條件利用 Galaxy Z Flip5 的 3.4 寸大前屏自拍！

完成指定任務有禮物

另外，Samsung 與本地創意團隊 BRAINRENTAL 延續合作，經改良的 S Pen 可令平板工作效率提升，繪畫體驗更為昇華，顧客可即場在 Mastermind 繪畫創意區利用現場提供的 Tab S9+ 和 S Pen，在 BRAINRENTAL 特別設計的草圖上發揮創意，創作獨特且個性化的插畫。只要並把個人創作上傳至 Instagram，並@samsung_hk #JoinTheFlipSide @noccoffeeco #noccuration ，即有機會免費獲贈「四合一充電線」換領卡乙張！

在廣東道 FlipSide Cafe 推廣期間，顧客只需以現場提供的 Galaxy Z Flip5，在 FlipSide Park 滑板打卡牆拍照或自拍，上傳至 Instagram並@samsung_hk #JoinTheFlipSide @noccoffeeco #noccuration，即有機會免費獲贈限定 FlipSide 拼配豆掛耳式咖啡乙份 ，每日限量 100 份。

除廣東道分店外，NOC 西營盤分店、將軍澳分店及黃埔分店亦會陸續成為期間限定體驗店：

Samsung | NOC 廣東道期間限定 FlipSide Cafe

廣東道期間限定 店鋪地址：尖沙咀廣東道 28 號新太陽廣場 DFS 旗下香港 T 廣場高層地下 02 號舖

限定期間：由即日起至 9 月 4 日

營業時間：上午 9 時至晚上 9 時

Samsung | NOC 西營盤期間限定 FlipSide Cafe

店鋪地址：西環德輔道西 321 號瑧璈地下 4 號舖

限定期間：9 月 6 日至 9 月 19 日

營業時間：上午 8 時至下午 6 時

Samsung | NOC 將軍澳期間限定 FlipSide Cafe

店鋪地址：將軍澳唐俊街 21 號翩滙坊地下 1A 號舖

限定期間：9 月 7 日至 9 月 20 日

營業時間：上午 8 時至下午 6 時

Samsung | NOC 黃埔期間限定 FlipSide Cafe