BMF 呈獻全新面部及身體護理療程 展示非注射和侵入性的醫學美容效果
專業美容中心 BMF (Bella Marie France) 凝聚多年豐富經驗，曾協助無數星級客戶及愛美之士塑造完美形象。今年，BMF 隆重推出全新品牌口號「The Aesthetics People」，並會以全新品牌形象推出嶄新的非侵入性面部及身體護理療程 CFU Ultima，利用超聲波能量為顧客改善皺紋、雙下巴和臉頰鬆弛等肌膚問題，並可協助擊退腰間贅肉。
BMF 獨家呈獻全新面部及身體護理療程
新口號「The Aesthetics People」體現著 BMF 的理念——美容非必要採用注射和侵入性的方法，顧客即使選擇非侵入性療程，同樣可達致理想效果。BMF 現由意大利引入 CFU Ultima 美容儀器，呈獻全新的非侵入性面部及身體護理療程，利用超聲波能量及創新的應用方法，締造更精確、舒適、快速的美容體驗。療程過後無需復原時間，亦不會損害肌膚，讓顧客能夠快速達致理想效果，同時節省進行療程的次數、時間和金錢。
此一先進的逆齡美肌療程擁有四大特點：
- 「Centerless Transducer：分段式能量」能精準地針對個別部位發放超聲波能量，在不損害肌膚表層的情況下加強效果，不適感亦大大減少。
- 「EasyZoom」有效讓 CFU Ultima 能因應顧客的需要，以最合適的深度、能量和模式傳送超聲波，令相關部位達致針對性的理想效果。
- 「EasyFlow」能大幅縮短療程時間，並紓緩過程中引起的不適感，是加強舒適度層面上的一大突破；當中的高速超聲波能量亦令療程速度顯著加快。
- 「特有冷凍 ACE 系統」亦讓冷卻液在機頭內主動循環，保證安全高效，同時防止熱能損害肌膚，確保安全。
BMF 自家研製美容院級別護膚產品
BMF 亦特別研發兩款於荷蘭製造的全新面部護理產品，以加強 CFU Ultima 療程的效果。「Intense Age-Defying Serum」 ($1,350/15毫升) 的抗衰老配方含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸，能均勻膚色，令肌膚變得飽滿豐盈，同時減淡皺紋，塑造更明亮細緻的肌膚。
而質感柔滑的「Intense Age-Defying Cream」($1,050/15克) 更能被肌膚迅速吸收，具備抗衰老及消炎功效，能加強抵禦環境對肌膚的侵害。配方含有多種高效草本和植物成分，令肌膚保持柔嫩細緻，綻放年輕光澤。
除此之外，BMF 更誠意推介兩款旗下人氣產品，使用後可將相關療程效果極致發揮：