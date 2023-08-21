BMF 呈獻全新面部及身體護理療程 展示非注射和侵入性的醫學美容效果

專業美容中心 BMF (Bella Marie France) 凝聚多年豐富經驗，曾協助無數星級客戶及愛美之士塑造完美形象。今年，BMF 隆重推出全新品牌口號「The Aesthetics People」，並會以全新品牌形象推出嶄新的非侵入性面部及身體護理療程 CFU Ultima，利用超聲波能量為顧客改善皺紋、雙下巴和臉頰鬆弛等肌膚問題，並可協助擊退腰間贅肉。

BMF 獨家呈獻全新面部及身體護理療程

新口號「The Aesthetics People」體現著 BMF 的理念——美容非必要採用注射和侵入性的方法，顧客即使選擇非侵入性療程，同樣可達致理想效果。BMF 現由意大利引入 CFU Ultima 美容儀器，呈獻全新的非侵入性面部及身體護理療程，利用超聲波能量及創新的應用方法，締造更精確、舒適、快速的美容體驗。療程過後無需復原時間，亦不會損害肌膚，讓顧客能夠快速達致理想效果，同時節省進行療程的次數、時間和金錢。

BMF由意大利引入的CFU Ultima美容儀器

此一先進的逆齡美肌療程擁有四大特點：

「Centerless Transducer：分段式能量」 能精準地針對個別部位發放超聲波能量，在不損害肌膚表層的情況下加強效果，不適感亦大大減少。

能精準地針對個別部位發放超聲波能量，在不損害肌膚表層的情況下加強效果，不適感亦大大減少。 「EasyZoom」 有效讓 CFU Ultima 能因應顧客的需要，以最合適的深度、能量和模式傳送超聲波，令相關部位達致針對性的理想效果。

有效讓 CFU Ultima 能因應顧客的需要，以最合適的深度、能量和模式傳送超聲波，令相關部位達致針對性的理想效果。 「EasyFlow」 能大幅縮短療程時間，並紓緩過程中引起的不適感，是加強舒適度層面上的一大突破；當中的高速超聲波能量亦令療程速度顯著加快。

能大幅縮短療程時間，並紓緩過程中引起的不適感，是加強舒適度層面上的一大突破；當中的高速超聲波能量亦令療程速度顯著加快。 「特有冷凍 ACE 系統」亦讓冷卻液在機頭內主動循環，保證安全高效，同時防止熱能損害肌膚，確保安全。

「CFU Ultima 強效面部拉提療程」(體驗價$988起) 針對眼瞼下垂、臉頰鬆弛或下垂、毛孔粗大、皺紋和笑紋、雙下巴、嘴邊肉下垂或頸部鬆弛等問題；有效刺激膠原蛋白再生及提拉鬆弛肌膚，塑造V面效果，令肌膚變得緊緻飽滿。

「CFU Ultima 強效塑身療程」(體驗價$988起) 則針對上臂、胸罩線、腰腹、臀部、大腿內外側及小腿等部位，可有助消除手臂贅肉和頑固脂肪，為顧客塑造更完美的身體線條。療程同時可刺激膠原蛋白再生、緊緻和塑造身體輪廓，有效減少個別部位的皮下脂肪，塑造玲瓏曲線。

BMF 自家研製美容院級別護膚產品

BMF 亦特別研發兩款於荷蘭製造的全新面部護理產品，以加強 CFU Ultima 療程的效果。「Intense Age-Defying Serum」 ($1,350/15毫升) 的抗衰老配方含有膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸，能均勻膚色，令肌膚變得飽滿豐盈，同時減淡皺紋，塑造更明亮細緻的肌膚。

而質感柔滑的「Intense Age-Defying Cream」($1,050/15克) 更能被肌膚迅速吸收，具備抗衰老及消炎功效，能加強抵禦環境對肌膚的侵害。配方含有多種高效草本和植物成分，令肌膚保持柔嫩細緻，綻放年輕光澤。

「Intense Age-Defying Serum」及「Intense Age-Defying Cream」

除此之外，BMF 更誠意推介兩款旗下人氣產品，使用後可將相關療程效果極致發揮：

「22 Booster Oil」(港幣 1,200/15 毫升) 源於草本植物脂質成分，定期於面部及頸部便用，可有效鞏固肌膚屏障及提升肌膚彈性及緊緻度。