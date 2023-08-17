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湊上《Barbie芭比》熱潮！ 麺屋こころ 推身份證優惠 有齊3個英文字母可免費食撈麵

by editorial

適逢《Barbie芭比》真人版電影熱爆全球﹐「麺屋こころ」乘勢推出兩款粉紅美食，包括粉紅限定版撈麵「戀の味」及滿滿粉紅色的 「櫻花拿鐵」，為食客帶來浪漫的視覺享受！除此之外更有特別優惠，身份證姓名中有「KEN」英文字樣的朋友要注意了！

8月18日起至8月31日，兩款粉紅美食會於灣仔及沙田店限量發售，而「櫻花拿鐵」限沙田店供應現推出特別優惠，凡身份證姓名中有「KEN」英文字樣，即獲以下優惠︰

  • 有「KEN」，即免費享有「戀の味」撈麵或正宗全料東京撈麵一碗；
  • 有「K、E、N」，任何三個字母，即享有全單9折優惠；
  • 有「K、E、N」，任何兩個字母，即送任何一款瓶裝飲品。
「戀の味」(HK$139) – 店內新鮮手製的麵條，配上添加了紅菜頭天然色素的粉紅咖喱，以及外脆內嫩的炸雞，味道層次豐富
「櫻花拿鐵」(HK$68) – 淡淡花香配搭香醇日本牛奶，口感溫柔微甜
  • 身份證優惠只限堂食、不可與其它優惠同時使用
  • 下單前需出示有效香港身份證方可享用此優惠
  • 每檯只可用一張身份證換領優惠
  • 落單前先讚好Kokoro Mazesoba HK Facebook專頁或追蹤IG
  • 優惠每個月只限使用1次
  • 另收原價加一服務費
  • 如對優惠有任何爭議，麺屋こころ將保有一切最終決定權

麺屋こころ Kokoro Tokyo Mazesoba (灣仔店)

  • 地址：灣仔軒尼詩道68號地下1C舖
  • 電話：3751 6966 
  • 營業時間：11:30 – 22:00

麺屋こころ Kokoro Tokyo Mazesoba (沙田店)

  • 分店地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期7樓704號舖
  • 電話：3422 8662 
  • 營業時間：星期一至星期五 12:00 – 22:00；星期六、日及公眾假期 11:30 – 22:00

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