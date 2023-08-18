193拒謝票風波 古天樂曾為《明日戰記》謝票過百場：「你真係好忙就唔好勉強去謝票啦」

「謝票並唔係義務」由男團ERROR四子主演的電影《陰目偵信》上周公映，不過主角之一的郭嘉駿（193）早前就在官方telegram群組上，表示拒絕再為電影出席謝票活動。對於193的拒謝票風波，昨（17日）出席電影首映禮的古天樂似是隔空向後輩分享票心得！

193曾拒再為《陰目偵信》謝票

近年電影宣傳興起謝票活動，演員、導演到戲院與觀眾近距離交流，不過193早前在TG群組表示收到一些「好騷擾嘅message」並明言謝票非義務，他沒有作任何承諾，身為一個配角已經做足本份；193又指最近工作繁忙而且身體健康欠佳，如果有時間的話，他希望休息、養聲和做歌。

雖然口裡說不，但193後來亦有繼續出席謝票活動。

古天樂分享謝票心得

電影《暗殺風暴》昨日舉行慈善首映禮，古天樂、張智霖、呂良偉、胡杏兒及周秀娜等一同出席為電影造勢。提到193的拒謝票風波，去年曾為《明日戰記》謝票過百場的古天樂，被問到謝票心得時亦分享：「其實謝票本身都係想同觀眾有多啲互動，呢個第一。第二，謝票都要睇返佢本身個schedule，如果你真係個schedule好忙嘅話，我覺得就唔好勉強去謝票啦！唔好搞到自己病或太過辛苦，有時可能謝票又要做其他嘢，可能壓力好大呢。」

古天樂再補充：「我自己覺得謝票對於我嚟講，係同觀眾嘅一個溝通、互動，同埋聽下觀眾睇完部戲嘅感覺，呢個係我想做謝票嘅一個方向。」