香港萬怡酒店MoMo Cafe自助餐半價！任食即開生蠔/蟹腳/東南亞美食 每人低至$323

香港萬怡酒店 （西環）旗下的MoMo Cafe推出自助餐半價優惠！除了有多種刺身外，亦有各種主題美食。酒店8月主題為「任食生蠔海鮮」自助晚餐（周一至四供應），以及「生蠔環球海鮮西班牙風乾火腿」自助晚餐（周五至日、公眾假期及前夕供應），無限量供能新鮮即開生蠔、雪場蟹腳、愛爾蘭黃金螺。另有口水雞、泰式咖哩/巴東牛肉、越式湯粉，以及周末供應的澳洲 M5 和牛腿眼排、周日供應的燒優質帶骨肉眼牛排等。

9月起，酒店將推出「檳城美饌・生蠔海鮮」自助晚餐，同樣無限量供應海鮮外，更加入亞參燒比目魚、周末供應的紅咖喱海上鮮及一系列檳城美食，如蠔煎、馬來海南雞、羊肉串等，更有娘惹甜點及12款味道Movenpick雪糕任君選擇。

蝦麵

羊肉串

香港萬怡酒店（西環）MoMo Café 自助餐 3 小時自助晚餐

周一至四：成人$323/位、小童（12歲或以下）$221/位、長者（65歲或以上）$299/位

周五至日、公眾假期及前夕：成人$341/位、小童(12歲或以下)$239/位、長者(65歲或以上) $317/位

備註：二人同行送梅酒一瓶，四人同行送紅酒一瓶； 上述價錢已包括原價加一服務費 。

優惠日期(預訂期)：8月19日1200至8月25日2359

用餐日期：8月20日至9月30日

用餐時間：18:30 – 21:30

地址：香港西營盤干諾道西 167 號

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