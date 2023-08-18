盂蘭文化節2023一天團 $54了解鬼節文化 包九龍海逸君綽酒店點心午餐

適逢今年8月30日是一年度鬼節，每逢鬼門關大開，除了會焚香燒衣以祭祖或超渡亡靈外，更有「盂蘭文化節」供大家了解節日歷史，感受中華文化。今年「盂蘭文化節 2023」有別於傳統盂蘭勝會，特別加入創新科技與潮流文化，如增設搶孤競賽、盆供堆疊賽。會場內設有祈福主題，經師誦唸經文，祈願社區平安，家家幸福。 此外更有不少展覽：盂蘭文化歷史展覽、紙糊紮作回憶展展、盂蘭非遺科技創作展，更可參加盂蘭摺紙、盂蘭粿品製作、盂蘭茶文化等多個工作坊。

「盂蘭文化節2023」將於9月1日至3日在維園1號球場舉行，主辦單位特設兩個一天團可供參加，每人$54即可參與「盂蘭文化節2023」，也可選擇品嚐「添好運」10款精美點心，或到九龍海逸君綽酒店「海雲天」進食點心午餐，全程提供豪華冷氣巴士接送，並已包括導遊費及平安保險。

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方案 1 — 盂蘭文化節一天團｜品嚐添好運十款精美點心

團費全包：2023年盂蘭文化節，導遊小費，品嚐星級｢添好運｣十款精美點心餐，豪華冷氣巴士， 專業導遊服務，平安保險。

集合時間：早上九時(9:00am)

集合地點：高鐵香港西九龍站B1M夾層，1號鋪「添好運」門口

解散時間及地點：約下午二時 (2:00pm) 銅鑼灣維多利亞公園

添好運點心

方案 2 — 盂蘭文化節一天團｜九龍海逸君綽酒店「海雲天」中式點心午餐