「阿布素」意大利手工水果意粉 全天然成分配傳統工藝製造

最近幾年愈來愈多人追求健康飲食，可是坊間大多餐廳食品都高鹽、高油和高糖份，容易對身體造成壞影響。講到最健康飲食，其實莫過於自行下廚，旨因在選取食材到烹飪過程中都可以自己控制食品品質和調味。意大利經典手工意粉品牌「阿布素」（Rustichella d’ Abruzzo）最近終於打入香港市場，以水果口味的寬管粉揉合創新及傳統意大利工藝，讓各位可以自行煮出既健康又有高級餐廳質感的美食。

水果口味寬粉以全天然成份製造，絕不含人造色素，部分口味更加入新鮮果汁或果泥，再配以優質杜蘭小麥粉搓捏成寬管狀。水果口味寬粉共有6款口味，分別為淺綠色的香檸檬味、湖水藍色的螺旋藻香檸檬味、紅色的紅石榴味、橙色的芒果南瓜味、青綠色的奇異果味及黃色的菠蘿味。



螺旋藻香檸檬味 奇異果味 香檸檬味 菠蘿味 芒果南瓜味 紅石榴味

當中要提及的是香檸檬口味及螺旋藻香檸檬味，兩者均含有有助腸道消化的螺旋藻，香檸檬口味雖然微酸但帶有柑橘果香，含15%新鮮香檸檬果泥及螺旋藻提取物；螺旋藻香檸檬口味含1%濃縮螺旋藻，加上香檸檬的果香味，味道層次豐富。所有意粉經由特製青銅模慢速擠壓，形成獨特粗糙的質感，比一般意粉更易吸收醬汁，具強勁掛汁能力。麵條烘乾過程維持低溫慢速，烘乾時間長達數十小時，保存杜蘭小麥香味，同時確保麩質、蛋白質等營養成分不會流失。