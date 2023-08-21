Edan為墮黃牛陷阱粉絲出頭 要求涉事網站解釋

MIRROR成員Edan首個演唱會將於8月25日開唱，一票難求之下，黃牛飛猖獗，有粉絲疑似墮入黃牛陷阱，損失$2,800。Edan不忿為決定為粉絲出頭，他昨晚（20日）於instagram限時動態中，公開粉絲跟moxtickets網站對話截圖，要求該網站解釋。惟涉事網站在事件曝光後，已經刪除賬戶。

Edan在Telegram群組中得知有粉絲被騙。

Edan發現有粉絲透過網站，購買演唱會黃牛飛疑被騙，他貼上對話截圖為粉絲討公道，涉事網站moxtickets聲稱有內部飛，表示每人最多只可留兩張內部票，並需要全款預留，門票會演唱會前7天前發出。正當粉絲利用轉數快轉賬$2800，購買一套門票後，旋即被涉事網站封鎖。

Edan不忿粉絲被騙，直言「見到有人被呃（疑似）即刻躁_咗，希望係誤會啦下，事主就話畀完錢就被block @moxtickets可以可以處理下？」Edan隨後再貼出粉絲轉數快付款的證據，提醒大家購買門票不要先付款，一定要面交一手交一手，他更直接對收款人喊話：「可唔可以幫幫手解釋下？有冇人可以話我知，如果真係呃人，有FPS資訊係咪可以報警捉到佢？」

Edan提醒大家一定要面交，一手交一手，千萬別預先付款。

後來，Edan貼出第3張截圖，透露一間小店被涉事網店偷用地址，及以小店近似帳號名收取款項，Edan直接寫出：「原來之前試過用人地址扮晒嘢，咁應該真係騙子了。其實都唔係第一次見到有fans被人呃，究竟有冇方法可以懲罰到哩啲人？」長年以來黃牛飛一向猖狂，無奈一向求大於供，粉絲除了官方之外，只能以此另外渠道買到門票，希望Edan這次舉動可以為粉絲討回公道。