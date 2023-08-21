意大利人氣薄餅店「Alice Pizza」下月登港 主打長方形手切薄餅 即叫即切按重量定價

獲意大利餐飲權威評鑑指南Gambero Rosso評為「Top Pizzerias in Italy 2023」之一的「Alice Pizza」，將在今年9月於灣仔開設亞洲區首間分店，「Alice Pizza」主打意大利羅馬長方形手切薄餅，至今已於全球售出超過700萬公斤的薄餅，並透過羅馬傳統手法烘烤的製作方法俘虜各位。

「Alice Pizza」於1989年誕生於意大利羅馬市中心的梵蒂岡城外，至今於意大利及全球已擁有近200間分店。其賣點是以「即點即切」與「按重量定價」的方式售賣薄餅，食客可按個人口味要需求切割不同大小，並以重量計算價格，鼓勵各位可以一次過享用不同味道的美食同時也不浪費食物。

Alice Pizza 意大利店

客人可按個人口味及食量而要求店員切割相當份量，這樣可以一次過品嚐更多口味。

香港店佔地800平方呎，設有28個座位，除提供堂食外，也有外賣薄餅服務。為慶祝首間亞洲區分店的開幕，香港店將帶來超過20款薄餅口味選擇，如經典滋味、素食之選及逾十款創意風味。

麵糰餅底配方精挑意大利麵粉及特級初榨橄欖油外，在選用啤酒酵母方面，更特意減少至十分一的酵母用量，以造出輕脆口感。

Alice Pizza

開幕日期：9月上旬

時間：1100-2200

地址：灣仔皇后大道東92號地下

網址：www.alicepizza.hk