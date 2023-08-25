《多啦A夢》首度聯乘SOU・SOU 7仔獨家換購日系破璃杯＋單柄陶瓷碟

陪伴幾代人成長的日本動畫《多啦A夢》將與京都著名文青品牌「SOU・SOU」首度合作，推出兩款共8款「京都生活・美學」SOU GOOD日系破璃杯，當中包括「不倒杯連杯蓋」及「圓拱杯連3D杯蓋」。玻璃杯以borosilicate玻璃打造，印花美藝由SOU・SOU日本設計師親自參與設計，別具收藏價值。

「SOU GOOD 不倒杯連杯蓋系列」質料輕薄具通透感，既耐冷又耐熱，夏天可用作DIY漸層冰咖啡或各款果茶。不倒翁設計的杯身可以輕微搖晃，亦不怕倒瀉。杯蓋不但可以防塵，更可以放在底部穩定杯身不再搖晃，也可以用來盛載小量堅果，而杯蓋更刻有多啦A夢不同的大頭圖案，非常可愛。

SOU GOOD 不倒杯連杯蓋系列

「SOU GOOD 圓拱杯連3D杯蓋系列」，就以3D立體的多啦A夢頭像杯蓋最為有趣，杯蓋可墊於杯底，當慢慢喝掉飲料時，就會見到多啦A夢探頭而出，有趣至極。兩款玻璃杯將於8月30日開始換購。

SOU GOOD 圓拱杯連3D杯蓋系列

另外，「SOU GOOD 單柄陶瓷碟」亦會於同日登場，單柄陶瓷宅同樣有SOU・SOU圖案設計以及多啦A夢圖像，用於盛載不同小食或菜式，微波爐及洗碗機適用。

「京都生活・美學」詳情

印花派發詳情：8月30日早上7時至10月24日於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張，其後每$10可獲多1張印花。

換購詳情：8月30日早上7時至10月27日儲齊8張印花加$50，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件，或儲齊12張印花加$88，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」2件。

yuu 獎賞計劃會員專享：8月30日起至10月24日止。兌換日期為2023年8月30日早上7時起至10月27日。以8,800 yuu 積分 +$12，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1件。

SOU GOOD 單柄陶瓷碟

購買日期及方法：8月30日早上7時至10月27日以$79購買「SOU GOOD單柄陶瓷碟」1件。數量有限，售完即止。

yuu 獎賞計劃會員專享： 8月30日起至10月27日止。兌換日期為8月30日早上7時起至10月27日。以 8,000 yuu 積分 +$35，換購「SOU GOOD單柄陶瓷碟」1件。數量有限，換完即止。