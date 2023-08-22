曾志偉手術後「暫時無法參與任何幕前工作」《亞洲超星團》延播

現年70歲的無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉，在8月18日突然傳出在台北入院進行切除動脈瘤手術，志偉的女兒曾寶儀透過經理人證實消息，指父親身上裝了一個支架，手術很順利，謝謝大家關心。

至今（22日）早上，TVB企業傳訊部發出通告表示，表示志偉在手術後需要時間休養，暫時無法參與任何幕前工作，原定9月初首播的《亞洲超星團》 亦會延遲播映：

無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉，上周在台灣順利進行了支架植入手術，目前康復情況十分理想，按醫生指示繼續在進行適當的休養中，我們期待曾先生能盡快重回崗位，全力推動制作業務進展。我們在此對各方的關心表示衷心的感謝。由於曾先生暫時無法參與任何幕前工作，特別是參與由本台獨家轉播節目《亞洲超星團》的工作，該節目原定於9月3日（周日）首播，現將會適當延遲播映。

翡翠台當晚節目將作重新編排，晚上8時播映《愛．回家之開心速遞》、8時30分《思家大戰》、9時《獎門人中秋感謝祭》、10時《中年好聲音2 Ready！Go！》、10時30分《J Music》。我們對此帶來的不便表示歉意，並感謝各界的理解和支持。