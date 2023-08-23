皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」香港至新加坡航程 5日4夜低至$888位

亞洲最新兼最大的「智能」郵輪「皇家加勒比郵輪 – 海洋光譜號」有海上主題公園的美譽，船上共有50多款玩樂設施和娛樂表演項目，多間餐廳更提供各式各樣國際美食，可以於「食」、「玩」、「住」和「歎」度過全方位的海上假期。9月和10月，「海洋光譜號」將各有由新加坡及香港出發為期5晚的海上假期之旅，入住內艙房低至$888位，人均只需$339一晚！

「海洋光譜號」設有大量免費玩樂設施，包括：泳池、 飛濺灣、按摩池、日光浴室（成人專用泳池）、SeaPlex® 海上多功能運動場、碰碰車、攀石牆、跑道、甲板衝浪、射箭、青少年酒廊、Z 星大戰、乒乓球場等。另設超過20間餐廳及酒店，免費餐廳包括提供世界各地美食的「帆船自助餐廳」、為小朋友設計美食的「戲水餐廳」、提供不同種類Pizza和餡餅的「索倫特披薩店」等。

極限彈台「南極球」

泳池甲板

各上設有多間美食餐廳

航程 1

5晚海上假期 – 9月19日新加坡出發 第 1 天 – 新加坡登船(預計離開:16:30) 第 2 天 – 海上航行 第 3 天 – 芽莊，越南 (預計到達:08:00;預計離開:18:00) 第 4 天 – 海上航行 第 5 天 – 香港(預計到達:11:00)

航程 2

5 晚海上假期 – 10 月 8 日香港出發 第 1 天 -香港登船(預計離開:23:00) 第 2 天 – 海上航行 第 3 天 – 順化/峴港(真美市)，越南 (預計到達:07:00;預計離開:18:00) 第 4 天 – 海上航行 第 5 天 – 新加坡(預計到達:07:00)

海景露台房

優惠 1 第2位$888

5晚海上假期入住內艙房｜新加坡、越南、香港郵輪之旅｜中途停泊越南芽莊或峴港順化

– 包括內艙房住宿 5 晚

– 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施

– 航程期間免費享用 5 間餐廳餐飲及免費使用船上玩樂設施

價錢：2人同行第1位$2,505/位起，第2位$888，平均每位$339.3晚

(已包括旅遊業議會 0.15%印花稅，新加坡出發另收$2,255/位港務費；香港出發另收$1,997/位港務費、稅項及船上小費)

優惠 2 首位$200

5晚海上假期入住海景露台房 ｜ 新加坡、越南、香港郵輪之旅|中途停泊越南芽莊

– 包括海景露台房 5 晚(最多可容納4人)

– 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施

– 航程期間免費享用 5 間餐廳餐飲及免費使用船上玩樂設施

價錢：2 人同行$7,360/組（$3,680/位，平均每晚$736/位）、3人同行$8,370/組(第 1、2 位$3,680/位，第3位$1,010，平均每晚$558/位）

4人同行$9,380/組(第 1、2 位 $3,680/位，第 3、4 位$1,010，平均每晚$469/位)

(已包括旅遊業議會 0.15%印花稅，新加坡出發另收$2,255/位港務費；香港出發另收$1,997/位港務費、稅項及船上小費)