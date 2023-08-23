炎明熹演唱會｜ Gigi炎明熹10月舉行首個個人演唱會《GI-FORCE》以「宇宙」為主題 獲譚詠麟、李克勤等前輩拍片打氣

現年18歲的 炎明熹 (Gigi) 2021年時於TVB《聲夢傳奇》勇奪冠軍，後來再憑綜藝節目《聲生不息》在內地爆紅，年紀輕輕已人氣高企，除了即將成為大學生外，更會在10月舉行首次個人演唱會《Gi-FORCE演唱會》！

今日下午，炎明熹在TVB電視廣播城舉行演唱會記者會，宣布《GI-FORCE演唱會》將於10月7日晚上8時15分，假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，票價分別為$880、$680及$480。門票則將於8月25日上午10時起公開發售。

記者會上，Gigi表示成為歌手的這一段旅程非常奇幻，因為自己從前未有想過做歌手，而是想跟媽媽一樣成為一名護士；到後來慢慢發掘到對唱歌的興趣，於是開始參加各類比賽、參加《聲夢傳奇》。她認為自己非常幸運，並感謝家人一直在背後支持。

Gigi又特意感謝一眾「Gi炎粉」( 炎明熹歌迷的暱稱)，因為她雖然經常會懷疑自己，但粉絲們一直支持，不離不棄，猶如替自己打下強心針；Gigi又指今次演唱會海報亦是由粉絲設計，非常感激。

Gigi指今次演唱會以「宇宙」為主題，不同的行星代表不同感覺，又配合到她「火星人」的形象。

Gigi透露跳舞老師為她安排一個很長的「跳舞medley」，Gigi坦言自己舞藝一般，希望藉着今次演唱會可以突破自己。

記者會上亦播放出多位前輩歌手為Gigi打氣的片段，其中譚詠麟形容Gigi是近年難得一見多元化及全面的歌手，所以有百分百信心，亦會全力支持；而李克勤則表示Gigi是次演唱會一定會大成功，因為見證著她一直成長、進步。