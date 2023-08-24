Guinness健力士 期間限定「冷萃咖啡啤酒」8月30日回歸 黑啤與冷泡咖啡的完美結合

「冷萃咖啡 X 黑啤」載譽歸來！健力士 Guinness 宣佈，於去年首度推出就搶購一空、深受咖啡迷及啤酒迷喜歡的「健力士 Guinness 冷萃咖啡啤酒」，將於8月30日以期間限定的方式再度登陸香港。這款結合 了健力士 Guinness 醇黑生啤與冷泡咖啡的完美之作，標誌性的綿滑口感令人陶醉，將在今個夏日再次為大家帶來難以忘懷的味覺體驗！

健力士 Guinness 將富有烤麥風味的黑啤與冷泡咖啡完美結合，「冷萃咖啡啤酒」集合了健力士 Guinness 啤酒的香滑口感和咖啡的香醇濃厚風味，酒精濃度為 4%，綿密幼滑的口感配上咖啡及朱古力的香味點綴，散發出微苦帶甘，及帶有一絲烤麥的風味，各種風味完美平衡！

「冷萃咖啡啤酒」同樣採用健力士專利的「氣囊科技(Widget Technology)」，巧妙地將氮氣和二氧化碳配搭在一起，只要拉開啤酒蓋，專用球狀氣囊裝置隨即釋放出氮氣，形成綿密幼滑的泡沫，安坐家中也能享受到生啤的完美外觀和綿滑口感。

健力士Guinness「冷萃咖啡啤酒」Guinness Cold Brew Coffee Beer

產地： 愛爾蘭 酒精濃度： 4% 口感及味道： 綿密幼滑的口感，配上咖啡及朱古力的香味作點綴，散發出微苦帶甘，及帶有 一絲烤麥的風味 銷售點： 由2023年8月30日起，陸續於指定 7-Eleven、OK便利店、全線Citysuper、AEON、HKTVmall及Panda Mart有售

最佳品嚐方法：